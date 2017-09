Polémica Trump retira a Curry la invitación para visitar la Casa Blanca Stephen Curry. / Ezra Shaw (Afp) Los Warriors mantienen su intención de visitar Washington con el fin de «celebrar la igualdad, la diversidad y la inclusión» COLPISA / AFP Sábado, 23 septiembre 2017, 23:45

Los Golden State Warriors han prometido este sábado visitar Washington el próximo año, pese a que el presidente Donald Trump les ha retirado su invitación a la Casa Blanca.

En una declaración a los medios, los campeones de la NBA han señalado que Trump había "dejado claro" que el equipo no sería invitado a la Casa Blanca de acuerdo con la tradición del pasado. Sin embargo, la franquicia afirma que el equipo efectuará su propio viaje a la capital estadounidense en una visita destinada a "celebrar la igualdad, la diversidad y la inclusión".

"Aunque teníamos la intención de reunirnos como equipo en la primera oportunidad que tuvimos esta mañana para discutir una posible visita a la Casa Blanca, aceptamos que el presidente Trump ha dejado claro que no estamos invitados", apunta la nota de los Warriors. "Creemos que no hay nada más americano que nuestros ciudadanos tengan el derecho de expresarse libremente en asuntos importantes para ellos", añade. "Estamos decepcionados por no tener una oportunidad durante esta visita para compartir nuestras opiniones o tener un diálogo abierto sobre los asuntos que afectan a nuestras comunidades, que creíamos que sería importante elevar", acota la franquicia radicada en Oakland. "En lugar de una visita a la Casa Blanca, hemos decidido que usaremos nuestro viaje a la capital de la nación en febrero para celebrar la igualdad, la diversidad y la inclusión, los valores que abrazamos como organización", remacha la nota.

La declaración de los Warriors se produjo después que Trump escribiera en Twitter que a los Warriors y a su estrella Stephen Curry se les había retirado una invitación a la Casa Blanca.