Marc Gasol jugará su tercer All Star

Horas después de que Marc Gasol lograra su récord anotador -42 puntos- ante Toronto Raptors en la NBA, el pívot de los Grizzlies ha sido seleccionado como reserva por la Conferencia Oeste para el All Star 2017 que tendrá lugar en Nueva Orleans el fin de semana del 18-19 de febrero, lo que supone su tercera participación, tras las de 2012 y 2015.

Con su elección, la NBA hace justicia a la gran temporada que está realizando el pívort español, que tiene una media de 20,6 puntos, 6,1 rebotes y 4,2 asistencias que demuestra que está totalemnte recuperado de la fractura en un hueso del pie derecho que le obligó a estar ocho meses de baja la pasada temporada y que le impidió competir en los Juegos Olímpicos de Río.

Además de Marc Gasol, los entrenadores de la NBA han seleccionado a Russell Westbrook (Oklahoma City Thunder), Klay Thompson y Draymond Green (Golden State Warriors), DeMarcus Cousins (Sacramento Kings), DeAndre Jordan (Los Angeles Clippers) y Gordon Hayward (Utah Jazz).

Mientras, los técnicos ha elegido para la conferencia Este a Isaiah Thomas (Boston Celtics), John Wall (Washington Wizards), Kevin Love (Cleveland Cavaliers), Kyle Lowry (Toronto Raptors), Paul George (Indiana Pacers), Kemba Walker (Charlotte Hornets) y Paul Millsap (Atlenta Hawks).

Western Conference #NBAAllStar reserve @MarcGasol's Top 10 Plays of the season for the @MemGrizz!#MarcGasol#GrindCitypic.twitter.com/MnFXO0NwsG