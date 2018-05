Nacho Martín: de las canchas de Valladolid al 'streaming' de Spotify Nacho Martín, como Nacho DaFlow, en la foto utilizada para la portada de su disco MartinGang. El ala-pívot vallisoletano, ahora en el Bàsquet Manresa, publica su primer disco como Nacho DaFlow ARTURO POSADA Valladolid Viernes, 4 mayo 2018, 11:40

Nacho Martín (Valladolid, 1983) sabe bien cómo desenvolverse dentro y fuera de las canchas de baloncesto. Como solvente ala-pívot (ahora en el Bàsquet Manresa) no tiene problemas para dominar el juego y a su faceta profesional siempre ha sumado un componente callejero (partidos de 'streetball') con extensión en la música. Porque el baloncestista Nacho Martín, hijo del inolvidable Morti y producto de la cantera del CB Valladolid, es también el rapero Nacho DaFlow, cuyo primer álbum se ha publicado este jueves bajo el título MartinGang.

«En realidad se trata de temas que ya habían visto la luz por separado. Unos más recientes y otros con más años. Simplemente se han recopilado en un disco y se han lanzado en plataformas digitales como Spotify o iTunes. Yo siempre he estado haciendo música, pero la tenía un poco desperdigada y sin organizar», explica Nacho Martín (o, más bien, Nacho DaFlow).

Los 15 temas de MartinGang están plagados de autorreferencias y de colaboraciones con otros artistas. «Básicamente es cultura rap, pero en las letras soy yo, todo real, cuento mi vida. Me inspiro en las cosas del día a día. Mi trabajo es el baloncesto, pero también hablo de situaciones personales, de relaciones con mujeres. Son mis vivencias», relata.

Nacho Martín, con el Carramimbre CBC Valladolid, el pasado mes de enero, antes de fichar por el Bàsquet Manresa. / Alberto Mingueza

La pasión por el hip-hop de Nacho Martín explotó en Barcelona, adonde llegó con 12 años. «Supuso un impacto brutal de opciones que se abrían delante de mí y que no tenía en Valladolid. Allí descubrí la escena 'underground'. Antes, había tenido influencia musical en casa. Mi padre escuchaba mucho jazz, blues, Michael Jackson, música negra. Mi madre se decantaba más por Joaquín Sabina y artistas españoles. Siempre he estado escuchando música».

Nacho DaFlow se alimentó en la adolescencia de raperos «de la vieja escuela» como The Notorious B.I.G, Tupac o Dr. Dre, entre otros. «Me compraba los cedés y buscaba toda su música, que no siempre era fácil de encontrar. Flipaba con ellos y a día de hoy los sigo escuchando». En el tema 'Old School' aparecen muchas referencias musicales y baloncestísticas de su niñez y juventud.

Como rapero, Nacho Martín se ha subido a algunos escenarios para actuaciones «'light'». «En alguna reunión con amigos, en alguna boda, me han obligado a rapear. Hace años teníamos un medio grupillo e hicimos algún directo. Hago música porque me gusta soltar mi contenido, pero no pretendo hacer bolos ni conciertos. Si algún día salen, estaré encantado de la vida, pero no es mi principal objetivo».

Nacho DaFlow obtuvo su sobrenombre «hace muchos años, en las calles de Barcelona». En los partidos de 'streetball' (baloncesto callejero) del parque de Sants le 'cayó' el apodo 'flow' (corriente, flujo, velocidad al rapear). «Desde pequeño siempre he tenido un estilo un poco distinto de vestir, de jugar, de caminar. Me lo pusieron, me gusta y hay mucha gente que me llama así más que por mi nombre real».

Lo de MartinGang, título del álbum, hace referencia también al nombre del dúo que forma con Wase («mi mejor amigo, mi hermano»), presente también en este recopilatorio. «Él se apellida Martín, como yo, y he querido llamar así al disco para que la gente sepa que están hablando de mí y de Wase. Los trabajos que saquemos van a estar bajo ese nombre».

Las letras del trabajo recién publicado son del propio Nacho Martín y la música corresponde a instrumentales de productores de confianza o de artistas estadounidenses remezclados. De momento, no hay próximos discos en camino, pero sí muchas colaboraciones. «La mayoría de mis amigos giran en torno al rap y siempre alguien te propone participar en un 'mixtape'. Los proyectos surgen de la nada, de la noche a la mañana. No tengo nada planificado en la agenda, pero durante el verano iré haciendo cosillas».

Y todo, como frasea en 'AER', sin olvidar su raíces familiares y pucelanas: «Peleando por tocar el cielo desde que nací / Mi éxito no son contratos, es ser feliz / Queriendo ser como Morti es como yo crecí / Del Cuadro al Lourdes pateando Valladolid».