Selección española Casi la mitad de España es de Euroliga y está en el aire El regreso de Fran Vázquez es la gran novedad en la preselección de Scariolo, con 11 jugadores que participan en la máxima competición continental AMADOR GÓMEZ Lunes, 6 noviembre 2017, 19:45

Como estaba previsto y, en plena guerra entre la FIBA y la Euroliga, Sergio Scariolo convocó este lunes, entre 24 jugadores, a 11 representantes de la máxima competición continental, por lo que casi la mitad de los internacionales llamados a la selección para los primeros partidos de clasificación para el Mundial de China 2019 muy probablemente no podrán defender a España. Sin jugadores de la NBA, cuya ausencia no se discute dado el poder de la liga norteamericana y la gran novedad del regreso de Fran Vázquez (Iberostar Tenerife), la Federación Española de Baloncesto (FEB) reclamó a Scariolo la mejor selección posible y el técnico italiano no dudó en citar a los jugadores de la Euroliga, cuya presencia queda ahora a expensas de sus respectivos clubes, que con seguridad no permitirán que acudan al equipo nacional.

Rudy Fernández (Real Madrid), Víctor Claver, Pierre Oriola y Pau Ribas (Barcelona), Fernando San Emeterio, Joan Sastre, Guillem Vives y Alberto Abalde (Valencia), IIlimane Diop (Baskonia), Alberto Díaz (Unicaja) y Sergio Rodríguez (CSKA de Moscú) son los 11 internacionales de la Euroliga preseleccionados por Scariolo para la denominada primera ‘ventana’ de la FIBA. Como consecuencia de un conflicto sin solución, coincidirá con partidos del gran torneo continental, que se disputarán la misma semana que el Montenegro España del 24 de noviembre en Podgorica y que el España-Eslovenia dos días después en Burgos. Así, caso de confirmarse la ausencia de todos los internacionales de la Euroliga, que no quieren decidir entre España y sus equipos, la preselección de Scariolo quedará reducida a 13 jugadores y, entre ellos sí habrá representantes de la Eurocup (Pablo Aguilar, Albert Oliver y Xavi Rabaseda, del Gran Canaria; y Quino Colom, del Unics Kazán).

Dada la ausencia de pívots y ala-pívots (Pau y Marc Gasol, Willy y Juancho Hernangómez, Nikola Mirotic, Serge Ibaka y el ya retirado Felipe Reyes), el veterano Fran Vázquez vuelve a la selección siete años después para potenciar el juego interior de un equipo obligado a clasificarse para el Mundial de China y ahora mermado a causa del calendario por la falta de acuerdo entre la FIBA y la Euroliga. La preselección está formada por mayoría de jóvenes jugadores que estuvieron el pasado mes de julio en la convocatoria de Benahavís (Málaga), previa a la definitiva del Eurobasket, pero ahora hay un par de ausencias inesperadas, como las de Dani Díez (Unicaja) y Santi Yusta (Real Madrid).

La novena jornada de la Euroliga está fijada para el 23 y el 24 de noviembre y el duelo entre Montenegro y España coincidirá con los partidos Panathinaikos-Real Madrid y Unicaja-CSKA. El día antes al choque en terreno balcánico se disputarán los encuentros Barcelona-Maccabi, Brose-Valencia y Estrella Roja-Baskonia. El segundo partido de clasificación para el Mundial se disputará en Burgos el domingo 26, entre dos jornadas de Euroliga, por lo que los internacionales que disputan esta competición se encuentran en una complicada tesitura que deberán resolver sus respectivos clubes, ya que los jugadores están obligados por la Ley del Deporte a asistir a las convocatorias para los que son citados. Los internacionales se concentrarán el lunes día 20 en Madrid, donde la selección permanecerá hasta el jueves 23, cuando el equipo de Scariolo volará rumbo de Montenegro.

Los 24 preseleccionados:

Alberto Abalde (Valencia Basket).

Víctor Arteaga (Movistar Estudiantes).

Pablo Aguilar (Herbalife Gran Canaria).

Javier Beirán (Iberostar Tenerife).

Víctor Claver (FC Barcelona Lassa).

Quino Colom (Unics Kazán).

Alberto Díaz (Unicaja Málaga).

Ilimane Diop (Baskonia).

Jaime Fernández (Morabanc Andorra).

Rudy Fernández (Real Madrid).

Nacho Llovet (Monbús Obradoiro).

Albert Oliver (Herbalife Gran Canaria).

Pierre Oriola (FC Barcelona Lassa).

Oriol Paulí (Herbalife Gran Canaria).

Xavi Rabaseda (Herbalife Gran Canaria).

Pau Ribas (FC Barcelona Lassa).

Sergio Rodríguez (CSKA de Moscú).

Sebas Sáiz (San Pablo Burgos).

Fernando San Emeterio (Valencia Basket).

Joan Sastre (Valencia Basket).

Fran Vázquez (Iberostar Tenerife).

Javi Vega (San Pablo Burgos).

Sergi Vidal (Divina Seguros Joventut).

Guillem Vives (Valencia Basket).