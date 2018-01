LIGA FEMENINA DIA Miguel Ángel Ortega confirma que se irá de Avenida al acabar la temporada Miguel Ángel Ortega, durante el partido ante Cáceres. / ANTORAZ El técnico cree que ha cumplido un ciclo en el club salmantino y ansía volver al baloncesto masculino JUANJO GONZÁLEZ SALAMANCA Sábado, 6 enero 2018, 23:28

Todo lo plano que fue ayer el partido de Avenida se convirtió en un tobogán de sensaciones en la rueda de prensa. El técnico Miguel Ángel Ortega, que decidió anunciar por su cuenta y riesgo el viernes que no seguirá en Avenida la próxima temporada pase lo que pase, señaló sobre el partido que «ha sido un poco mareado por tanto cambio para conservar a las jugadoras. Empezamos defendiendo bien, pero luego cambiamos porque nos vamos a Turquía, Girona, recibimos al Fenerbahce, la Copa que es prioritaria... Estos partidos se deslucen porque hay que dar los minutos justos a la gente para que no se nos canse. Te da rabia que cuando mejor están jugando tienes que sacar a las jugadoras de la cancha». Además el catalán lamentó la lesión de Moss. «Parece que va a estar rota. Llevamos mucha tralla, me lo ha dicho el doctor y no suele equivocarse», dijo.

Después llegó el momento culmen cuando Ortega admitió que al final de temporada dejará el CB Avenida y que desea volver al baloncesto masculino. «Hemos ganado el triplete, los cinco últimos títulos nacionales, y creo que el club necesita un impulso y el club tiene que seguir creciendo. Además, las formas de hacer las cosas del club... tiene que haber otro impulso... Para mí sacar la Copa adelante y la mejor clasificación de la Euroliga, y sacar la Liga adelante sería un sueño para cerrar un ciclo», apuntó.

Ortega no considera que este anuncio pueda ser negativo para la plantilla porque «mi relación con las chicas es buenísima y soy un entrenador que soy un ‘tocapelotas’. Y más en baloncesto femenino donde parece que lo prioritario es llevarse bien. Quien me conoce sabe que soy exigente. A todas las tengo un cariño increíble, pero tengo que exigir y eso desgasta mucho. Y eso más cuando no estás acostumbrado. La gente está acostumbrada a una exigencia pequeña. A veces te das cuenta de que es demasiado mi exigencia en baloncesto femenino. Y los clubes a veces tampoco es fácil con una persona así. Al final lo importante es que el club vaya para adelante».

Críticas a jugadoras

Preguntado por cómo se ha tomado la directiva su decisión, Ortega añadió que «creo que bien. Con Jorge y la familia Recio la relación es buenísima. No puedo decir la mínima, pero yo soy exigente. Hay jugadoras que pasan por aquí, que son queridas por la afición y luego no nos quieren tanto... ¿Será posible?, mre pregunto. A veces a los entrenadores aquí no se les ha tratado muy bien y luego hay jugadoras que dicen que le den por culo a Avenida cuando se han marchado y aquí han cobrado mucho dinero».