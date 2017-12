LIGA FEMENINA DIA Mestdagh: «Avenida tiene capacidad para estar entre los cuatro primeros del grupo en la Euroliga» Kim Mestdagh posa entre Jorge Recio y Carlos Méndez. / MANUEL LAYA La nueva alero belga del equipo salmantino ya sabe que la defensa es clave en el esquema de Miguel Ángel Ortega JUANJO GONZÁLEZ SALAMANCA Lunes, 4 diciembre 2017, 17:48

El CB Avenida ha presentado esta mañana a la nueva alero del equipo, la belga Kim Mestdagh, recientemente fichada para cubrir la marcha de la sueca Abdi y que ya podrá debutar este proximo jueves en el encuentro de la Euroliga femenina en Italia ante el Famila Schio. El presidente Jorge Recio ha señalado que «había sido uno de los objetivos de Avenida antes de iniciar esta campaña, estaba en nuestros planes una jugadora como ella pero, como sabéis, se meten clubes mucho mayores, que no son ciegos, y ahí es imposible competir. Hemos estado rápidos cuando ha surgido la posibilidad y todo se ha fraguado muy deprisa».

La exjugadora del Yakin Dogu turco, que ya visitó Würzburg esta misma temporada en la fase de grupos de la Euroliga, ha apuntado que «todo fue muy rápido, cuando decidí tomar otro camino, Salamanca estaba allí y la decisión fue rapidísima para mí, en tres o cuatro días tomé la decisión. Avenida me queria ya y no tuve dudas en acelerar mi llegada» y ha añadido que «Avenida tiene mucha historia, tradición y para una jugadora, incluso de rival, es muy especial jugar aquí. A eso se le añade el espíritu de equipo que se ve. Desde luego, no era una decisión difícil de tomar».

Mestdagh ha afirmado con una sonrisa en la cara que «ya he recibido la lección de Chrissy en el vestuario: éste es un equipo intenso, lo primero es defender y después defender» en relación a la forma de jugar del entrenador Miguel Ángel Ortega, y ha expresado sobre los retos del equipo en Europa que «en Europa creo que tenemos capacidad para entrar entre las cuatro mejores, ya estoy deseando jugar, estoy más que lista».