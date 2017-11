EUROLIGA FEMENINA Sin margen de error en casa para Avenida Silvia Domínguez, la pasada temporada ante el Nadezhda. / MANUEL LAYA El equipo salamntino no puede fallar ante el Nadezhda ruso, subcampeón de Europa hace dos años ahora venido a menos, tras sus dos últimas derrotas JUANJO GONZÁLEZ SALAMANCA Miércoles, 29 noviembre 2017, 13:03

Último partido del año de la Euroliga femenina en casa para el Perfumerías Avenida. Sin entrar todavía en diciembre, el equipo salmantino ya no volverá a jugar en Würzburg en lo que queda de 2017 porque después de haber jugado cuatro choques en la capital charra, al equipo de Miguel Ángel Ortega le espera una segunda vuelta ‘terrorífica’ en la máxima competición continental.

El CBAvenida no tiene hoy margen de error en casa por todo lo que se le viene por delante y también porque lleva dos derrota consecutivas en la Euroliga, en casa frente al Yakin Dogu (62-67) y el pasado miércoles en Turquía frente al Fenerbahce (68-56). El equipo salmantino recibe esta noche a partir de las 20:30 horas al Nadezhda Oremburgo de Rusia, un conjunto venido a menos desde que hace solo dos temporadas se proclamara subcampeón de Europa al caer en la final frente al Ekaterimburgo. Pero a este Nadezhda, con una paulatina y drástica caída del presupuesto, no le queda ninguna de las estrellas que le hicieron soñar con ser campeón de Europa: jugadoras como Bonner, Beglova, Anna Cruz, McBride o Maiga o la propia Angelica Robinson -de nuevo en Avenida-, ya no están en sus filas, y tampoco las entrena ya el español Roberto Íñiguez, desde esta temporada en Sopron.

El equipo ruso es el actual tercer clasificado en la Liga rusa con un balance de cinco victorias y dos derrotas, llega a Würzburg descansado porque este fin de semana no ha tenido competición liguera -en la Liga rusa son impares, apenas 11 equipos y en esta ocasión le ha tocado descansar al Nadezhda- y en la anterior jornada cayó derrotado ante el octavo clasificado, el Dynamo NR, por 67-62;la otra derrota liguera la sufrió ante el Dynamo de Kursk de Mondelo por 60-74 y este próximo fin de semana visita al Ekaterimburgo. En Europa, su camino está siendo tortuoso con una victoria y cuatro derrotas que le tienen en el penúltimo puesto del grupo B.

Las dirigidas ahora por Maros Kovacik (ex del Good Angels Kosice y Polkowice) han jugado tres partidos fuera y cayeron en las pistas del Fenerbahce (67-61) y el Lattes Montpellier (76-69) pero su única victoria llegó precisamente fuera de Rusia al vencer al Wisla Can Pack, colista, por 58-63; en casa han perdido sus dos encuentros ante el Schio italiano (46-76) y frente al Ekaterimburgo en la última jornada por 54-64.

A los mandos del nuevo Nadezhda llega una ‘vieja’ conocida de la afición charra, la base valenciana Sandra Ygueravide; su referencia ofensiva es la interior americana Emma Cannon con 14.3 puntos de media y 5.8 rebotes; la otra americana, la joven Briana Jones con 7 puntos por partido y 4,8 rebotes.

El CBAvenida necesita ganar hoy sí o sí en una jornada con mucho enfrentamiento directo como el Ekaterimburgo-Schio o el Yakin Dogu-Fenerbahce; las de Ortega llegan después de su cómoda victoria ante el Gernika Bizkaia pero con la necesidad de dejar atrás sus dos derrotas en Europa; en la visita a Estambul del pasado miércoles el equipo charro tuvo dos caras muy diferentes, pasando de la peor de lo que va de campaña en la primera, a un tercer cuarto en el Avenida enjuagó la distancia para quedarse sin fuerzas en el tramo final. En el apartado individual, los ojos estarán puestos en jugadoras como Laura Nicholls, con una temporada muy pobre, y también en la americana D’Andra Moss, también muy alejada de lo que se esperaba de ella. Será además el último partido en Salamanca de Abdi, jugadora que no seguirá en el club después de que Avenida anunciara que no renovará su contrato y que se despedirá de la entidad el próximo sábado en Zaragoza frente al Mann Filter.