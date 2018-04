URKO OTEGUI | CAPITÁN CHOCOLATES TRAPA «Si llegamos en buena forma al ‘play off’, habrá rivales que no nos quieran ni ver» Urko Otegui se dispone a lanzar ante la defensa de Trist, el domingo en el Pabellón Municipal. / MARTA MORAS El ala pívot vasco, que volvió el domingo tras un mes lesionado, confía en el equipo para llegar a la fase de ascenso ESTHER BENGOECHEA PALENCIA Martes, 3 abril 2018, 11:16

Dos buenas noticias coincidieron bajo los focos del Pabellón Municipal, la victoria del Chocolates Trapa ante el Ourense -la decimosexta del equipo- y el retorno del capitán, Urko Otegui, tras cuatro jornadas lesionado.

-¿Se logró un ajustado triunfo para seguir luchando por el objetivo?

-Sabíamos que iba a ser un partido duro, el Ourense es un equipo que en la segunda vuelta ha mejorado muchísimo. Y lo pudimos sacar, eso nos hace estar más cerca del objetivo, que no es otro que entrar en el ‘play off’.

-¿Cuáles fueron las claves del importante triunfo?

-No irnos mentalmente del partido y estar los cuarenta minutos concentrados. Cierto es que las dos o tres buenas defensas que hicimos al final con el robo de balón de Quique, nos dieron el partido.

-La semana anterior se fue la victoria en el último segundo, ante el Ourense fue al revés...

-Así es el deporte. La pasada jornada nos privó de la victoria una mala acción y, en esta ocasión, nos la dio. Estamos contentos de ganar y tenemos que seguir trabajando.

-El objetivo es la fase de ascenso...

-Sí, el objetivo es entrar en el ‘play off’, continuar con una buena dinámica de juego y de confianza. Y, una vez que comience el ‘play off’, llegar lo más lejos posible. Aún quedan cuatro jornadas donde todo el mundo se juega algo y será difícil.

-¿Cómo vive el vestuario este final de temporada?

-El vestuario está animado, con confianza, porque estamos haciendo un buen baloncesto, pero aún podemos mejorar. Ahora llega lo más bonito y más divertido del año, que son los ‘play off’, pero somos conscientes que aún no lo hemos conseguido, hay que lograr esa plaza cuanto antes.

«Se me ha hecho muy largo estar cuatro partidos sin jugar, crea mucha impotencia»

-¿Qué tiene que mejorar el equipo?

-Un equipo siempre puede ir mejorando. El otro día sufrimos más en el rebote, que estábamos haciéndolo bien hasta este partido y también podemos mejorar ofensivamente, en porcentajes de tiro o movilidad de balón.

- La vuelta al Pabellón Municipal es clave también para dar estabilidad al equipo...

-Sí, está claro. Al final viene mucha más gente, el apoyo es mayor, jugar en este Pabellón motiva y Villamuriel era más frío y con menos gente. Creo que la llegada de Alejandro Martínez y que las victorias hayan llegado ha dado confianza al grupo, y al final se trata de ganar, eso te da más fuerza y disfrutas mucho más.

-¿El nuevo entrenador también ha dado estabilidad al equipo?

-Sí, él llegó con una mentalidad positiva, sin ninguna carga negativa de la situación anterior y nos ha sabido quitar esas piedras de la mochila. Está claro que ha hecho un gran trabajo y que se está demostrando en los resultados.

-¿Qué les dice Alejandro Martínez?

-Pues que hay un buen equipo, que él también es ambicioso y nos anima a seguir luchando y a seguir trabajando para estar lo más arriba posible. En el ‘play off’ todos sabemos que si llegamos en una buena forma pues habrá rivales que no nos quieran ni ver. Y se trata de eso, de llegar en la mejor forma posible porque siempre es otra historia.

-Cierto es que el equipo ha crecido mucho en estas jornadas...

-Claro, al final no ganas siete partidos de ocho por casualidad. Nuestra defensa es mejor, también ciertos aspectos del juego, psicológicamente estamos todos a un nivel más alto y se nota.

-¿Cómo de largo ha sido estar cuatro partidos consecutivos en el banquillo?

-Demasiado largo se me ha hecho, con mucha impotencia porque estar lesionado no es bonito ni le gusta a nadie. Por suerte, ya estoy de nuevo, y ahora a seguir trabajando para ponerme al nivel de mis compañeros e intentar sumar cosas al grupo para lograr el objetivo común que no es otro que el equipo gane.

-¿Cómo se encontró en su retorno?

-Aún no tengo el mismo ritmo de competición que mis compañeros, pero lo importante es que la lesión está curada y no noto ningún tipo de molestia.

-Lamont Barnes, en esta ocasión, está al otro lado de la cancha...

-Sí, yo he vivido años con él en León y en Palencia. Será raro pero es lo de siempre. En cuanto el balón esté en el aire, seremos rivales, donde cada uno intentará hacer su trabajo en beneficio de su equipo.

-¿Cuántos partidos hay que ganar para estar en el ‘play off’?

-Vamos partido a partido. Todos se juegan cosas, hay enfrentamientos directos y hacer números es perder el tiempo. Sabemos que depende de nosotros, que si ganamos los partidos que nos tocan estaremos dentro, y tenemos que seguir trabajando.