«El Quesos Cerrato es mejor equipo, tenemos que jugar al máximo»

El base del Unión Financiera Oviedo Dani Pérez, que defendió la camiseta del Palencia Baloncesto la pasada temporada, consiguiendo la Liga y la Copa Princesa con el club colegial, se medirá este viernes a su exequipo el Quesos Cerrato en el tercer partido de semifinales del ‘play off’, el primero que se disputará en cancha palentina.

-¿Esperaba perder el primer partido de la serie en Pumarín?

-Fue un partido muy igualado y creo que fueron nuestros propios errores los que les permitieron llevarse la victoria. Está claro que al final meten ese ‘canastón’ pero hasta ese momento creo que no supimos jugar bien el partido que tocaba, pero bueno. También empezamos perdiendo contra Ourense y el equipo se recuperó, así que espero que en este caso sea igual y que el equipo siga mejorando a medida que pasen las series.

-El segundo encuentro también se decidió en los instantes finales...

-Están siendo partidos muy igualados y no está habiendo grandes diferencias ni a favor de un equipo ni de otro, y yo creo que va a ser la tónica de la serie. Es un equipos con mucha experiencia y con mucho saber estar y que no se va en ningún momento del partido y nosotros tenemos que aprender a jugar con esas diferencias tan cortas.

-Está realmente igualada la eliminatoria...

-Sí, estamos hablando de una de las mejores plantillas de la Liga y con gente más experimentada. Nosotros tenemos que intentar llevar la eliminatoria a un partido más físico, donde ellos no se sienten tan cómodos, pero sí que era de esperar que la serie fuese tan igualada.

-¿Le ha sorprendido los resultados de la otra eliminatoria, la que mide al Lugo con el Burgos?

-Sí, sorprendente o no, parece que el Burgos ha terminado la temporada en su mejor momento. Físicamente están como motos, mientras que el Lugo, que venía de una serie de cinco partidos donde sufrió bastante para pasar, pues parece que está siendo muy asequible para el equipo castellano.

-¿En qué destaca el Quesos Cerrato sobre la pista?

-Es un equipo que se sabe manejar bien en todas las situaciones y que están siempre dentro del partido, y que en los momentos calientes tienen a jugadores como Urko, Dani, Marc o Lamont, que cualquiera de ellos te puede decidir un partido.

-¿Cómo afronta anímicamente el Oviedo el próximo partido?

-Con muchas ganas y mucha motivación. Somos un equipo muy joven, para muchos es la primera vez que están jugando un ‘play off’, que están jugando partidos tan importantes y creo que el equipo va a seguir la misma tónica de estos dos partidos, con mucha intensidad, con muchas ganas y a intentar llevar el partido a nuestro terreno.

-¿Cómo hay que jugar para ganar en Villamuriel?

-Tenemos que aprovechar que tenemos más energía y hay que llevar al Quesos Cerrato al límite, que vean que les cuesta, que no estén cómodos porque está claro que ellos son mejor equipo que nosotros y tenemos que jugar al cien por cien para poder ganar los partidos.

-¿Conoce el pabellón de Villamuriel?

-No, no he estado en el pabellón ni en Villamuriel, sé que es más pequeño que el Marta Domínguez pero nada más.

-¿Cómo se encuentra físicamente el equipo después de tantos partidos seguidos?

-Yo creo que el equipo está en un buen momento. Hemos tenido la baja de Miquel Salvo que es un jugador importante para nosotros y Sonseca llevaba días arrastrando unas molestias de espalda, aunque el otro día jugó e hizo un gran partido, así que espero que para viernes se recuperen los que están un poco tocados pero el equipo está en un gran momento.

-¿El Quesos Cerrato llega más justo a las semifinales después de un quinto partido ante el Coruña?

-Al final es un partido de diferencia y ahora van a tener una semana para preparar los partidos y no creo que en ese sentido haya mucha diferencia entre un equipo y otro.

-¿Es más importante el tema mental que el físico en una fase de ascenso?

-Te diría que más. Es más importante que el físico, este se va trabajando durante toda la temporada y las piernas funcionan si no estás lesionado pero la cabeza es la que decide cómo se va llevando el partido, saber controlar los nervios, las pelotas importantes, eso es lo que define un partido y la cabeza tiene mucho que ver. Y más en este tipo de partidos que están tan igualados, tomar decisiones acertadas es lo que te va a hacer ganar.

-¿Cómo de difícil es enfrentarte a excompañeros en partidos tan importantes como un ‘play off’?

-Nunca había jugado de un año para otro en un exequipo en el que había tantos jugadores que habían sido mis compañeros, pero al final el primer partido sí que fue un poco más especial porque no hacía ni unos meses que habíamos ganado todo, pero ahora ya con el paso de la temporada y después de habernos visto varias veces se va normalizando la situación y aunque sigue siendo especial me lo tomo como un partido más.