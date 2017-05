El Oviedo empata al Quesos Cerrato la eliminatoria

74 Oviedo

68 Quesos Cerrato

No se pudo lograr la victoria por segundo día consecutivo en Pumarín y el Quesos Cerrato regresa a Palencia con la eliminatoria empatada y con la pelota en el tejado del club colegial, que disputa los dos próximos encuentros en casa, en el Pabellón Adolfo Nicolás de Villamuriel, a partir del viernes.

La victoria pudo caer para cualquiera de los dos equipos en el vibrante encuentro disputado ayer. La fortuna cayó esta vez del lado local, una suerte que trabajó todo el partido y que tuvo recompensa en el último cuarto. El Oviedo salió a por todas con un parcial de 6-0 en el segundo minuto, sabiendo de la trascendencia del partido. El capitán Urko Otegui, como no, cortó la racha para los palentinos con 4 puntos consecutivos que ponían el 8-4. Un acertado juego interior por parte de los locales frente a buenas lecturas visitantes provocaban pocas diferencias entre los rivales y auguraban un duelo intenso.

Un triple de Sonseca puso el 13-6 en el minuto 5, lo que provocó el tiempo muerto del técnico Sergio García para cortar la racha anotadora de su rival. Los asturianos seguían duros en defensa. No había demasiado acierto en el tiro. Las canastas eran muy trabajadas, aunque en el primer cuarto los ovetenses conseguían rebotes ofensivos y segundas acciones. Con un mate de Mamadou Samb, que reaparecía después de perderse el primer choque de la serie del viernes por un esguince, el marcador se iba con el 19-12 en el primer cuarto.

En los siguientes diez minutos, los locales comenzaron fuertes en defensa, recuperando balones y saliendo rápido a la contra para cazar desprevenidos a los del club colegial. Unos palentinos que, con dos triples y una canasta fácil de dos, igualaban a 22 en el minuto 13. Los ataques eran largos y costaba mucho anotar.

Partido trabado

El encuentro hasta el momento era mucho menos vistoso que el primero del pasado viernes. Un triple de Dani Rodríguez ponía el empate a 27 a un minuto del descanso. Barro disponía de muchos minutos debido a las bajas y lo aprovechaba siendo el más acertado de los locales, llegándose al descanso con la máxima igualada, 30-30.

Tras el paso por vestuarios, no mejoró el espectáculo. Mucha lucha, trabajo, esfuerzo, rebotes, personales y tirones que permitían a los dos ir sumando poco a poco 33-33, un poco a cuentagotas. El partido seguía trabado. Ambos equipos defendían bien y no dejaban circular con claridad. Los fallos eran constantes. Por los locales, Barro era el único claro, 38- 38 en el minuto 25. Pero Blanch -como siempre cuando no se veían las acciones claras- anotaba para dar aire al Quesos Cerrato y mantenerlo en el partido. El entrenador local, Carles Marco, intentó cambiar la dinámica dando entrada a sus dos ‘5’ a la vez, algo inédito este año. Con la grada encendida, Sonseca se echó el equipo a la espalda con 5 puntos consecutivos, que ponían el 51-47 al final del tercer cuarto.

Los palentinos comenzaron bien los últimos diez minutos del encuentro, con un parcial de 0-5 en menos de un minuto que ponía el 51-52 en el electrónico. Los fantasmas del pasado, de dos días antes exactamente, sobrevolaban el parqué del Pumarín, mientras el Oviedo veía como se le volvía a escapar el encuentro en los últimos minutos del choque.

El partido iba a rachas y en el siguiente minuto fue el equipo de Marco el que acertó dos veces desde línea de tres. En el intercambio de canastas mediado el cuarto, el Oviedo buscaba el juego interior, a Sonseca, y los palentinos lo fiaban todo al exterior. Un robo y mate de Barro puso el 68-62 a falta de tres minutos, que fue 68-65 a falta de dos con un triple del siempre incombustible Marc Blanc.

Cuando quedaba poco más de un minuto, el electrónico marcaba 70-65 con balón local. Falta en intento de tres de Samb que le deja tres tiros libres que anota, 70-68. Pero dos triples errados por el Quesos Cerrato y una personal sobre Dani Pérez, que convertía los dos tiros, finiquitaban el partido con el definitivo 74-68 y la serie viajando a Palencia con 1-1. El viernes continúa el espectáculo en Villamuriel.