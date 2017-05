Sigue en directo el encuentro entre el Oviedo y el Quesos Cerrato

Esta tarde se vive el segundo partido de semifinales de los 'play off' entre el Oviedo y el Quesos Cerrato en el Pumarín, tras la victoria de los de Sergio García en el primer enfrentamiento. Todo aquel que quiera puede seguirlo a través de esta web desde las 18:00 horas, clicando sobre la imagen que acompaña estas letras.

Y cuarenta y ocho horas después de la gesta, de nuevo a saltar al parqué del Pumarín. El Quesos Cerrato se mide al Unión Financiera Oviedo en el segundo partido de semifinales del ‘play off’, después de haber logrado una trabajada victoria el viernes a falta de dos segundos para el final. Los de Sergio García, sin apenas tiempo para reponerse ni para descansar, afrontan el siguiente duelo ante la intensa afición ovetense.

El equipo palentino no sabrá hasta el momento del calentamiento si podrá contar con la ayuda en el juego interior de Mamadou Samb, que sufrió un esguince en el tobillo durante un entrenamiento y no pudo jugar el viernes. A la posible baja del pívot senegalés, se une Joan Tomàs que aún no está al cien por cien pero que ya jugó el primer partido ante los ovetenses para dar descanso a los pívot del equipo, fundamentales en la primera victoria de la serie, ya que el tiro exterior de los palentinos -3 triples de 17- fue para olvidar.

La igualdad que se vio sobre la pista del pabellón asturiano hace prever que la semifinal no sea a tres encuentros. «Seguro que esta eliminatoria es muy larga porque se ha visto que el nivel de ambos equipos es muy parejo», afirma el entrenador del Quesos Cerrato, Sergio García. «Tenemos que pensar que nos vamos a encontrar un Oviedo mejor, diez veces mejor. Seguro que las va a meter todas y que va a coger todos los rebotes, y también defenderán de escándalo», argumenta el técnico, que ya avisó a los suyos del peligro del rival en cuanto se impusieron en el primer partido.

El equipo palentino ha estado recuperándose con el preparador físico y el fisioterapeuta, que marcaban el ritmo de los entrenamientos y la alimentación de los jugadores, que suman siete partidos en dieciséis días. Tras el partido de mañana, tendrán cinco días antes del disputar el tercer encuentro de la serie.

La victoria del equipo morado se labró a lo largo de todo el partido, a pesar de ir por detrás en el marcador hasta el final del tercer cuarto -y durante casi los últimos diez minutos-. El mal porcentaje de triples, que tanto ayudó en el quinto encuentro ante el Leyma Coruña, se vio maquillado por la gran labor desde el juego interior y la lucha en cada jugada.

«Hemos aguantando hasta esperar nuestro momento y por fortuna hemos conseguido que en un saque de banda Marc Blanch anotase en una canasta tan complicada», señalaba el entrenador palentino, contento por el trabajo de su equipo y por su fortaleza mental durante todo el partido. «Nuestro mérito ha sido aguantar a nivel mental en el campo contra un equipo que es muy difícil, porque tienen mucho nivel y el público les ayuda de una forma estupenda», concluyó Sergio García.