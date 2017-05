Sigue aquí en directo el tercer partido del 'play off' entre el Leyma Basket y el Quesos Cerrato

El Quesos Cerrato Palencia y el Leyma Coruña vuelven a encontrarse en el tercer partido de un ‘play off’ que llega a tierras gallegas empatado a uno. El pasado viernes, en el primer partido de la serie, el conjunto palentino tiró por tierra una ventaja de trece puntos y cayó derrotado en el pabellón provincial Adolfo Nicolás. El domingo las tornas cambiaron, y fueron los colegiales los que vencían y empataban la eliminatoria uno, dejando toda la emoción para el partido de hoy, el del domingo, y -si fuera necesario- el del próximo martes otra vez en tierras castellanas.

Los técnicos han preparado minuciosamente esta segunda ronda de una serie que se prevé larga. Las características de ambos conjuntos hacen pensar en que habrá partido el martes, aunque todo depende de los resultados. El Quesos Cerrato Palencia ha utilizado la semana para descansar y para trabajar los aspectos tácticos que condenaron a los colegiales en el primer partido.

«La semana la hemos aprovechado para descansar, para recuperar a los jugadores, porque los dos primeros partidos en Palencia han sido de una exigencia física muy alta, Coruña nos lleva al límite en ese sentido, y hemos aprovechado los primeros días de la semana para hacer los descansos oportunos», explicó ayer Sergio García, el técnico del Quesos Cerrato.

Escenario adverso

El Palacio de los Deportes de La Coruña jugará un papel importante de cara al resultado de este primer envite del ‘play off’. La cancha gallega, con capacidad para cerca de 5.000 personas, estará casi llena y se espera un gran ambiente, pero eso no preocupa a los jugadores morados. «Vamos a jugar los siguientes partidos fuera de casa, la eliminatoria está empatada... Durante la temporada hemos sido uno de los mejores equipos fuera de casa, si no el mejor. O sea que eso no es una cosa que nos preocupe mucho. Este es un equipo que se siente cómodo con la afición en contra, sabemos controlar los nervios e incluso subir el nivel en ocasiones. Y así lo hemos ido demostrando durante la liga regular. Tenemos que ver esta fase con ilusión, estamos ante un reto muy importante, porque es en su casa, seguramente con un pabellón con mucha gente, pero seguro que van a ser unos partidos bonitos para pelearlos y haremos todo lo posible por ganar», añadió el técnico del Quesos Cerrato.

El equipo morado solo piensa en el partido de esta noche, y después ya se verá. Han estado analizando los errores que cometieron en los dos primeros partidos y saben cómo corregirlos, o al menos minimizarlos. «Hemos estado trabajando detalles que son importantes para nosotros, porque Coruña es un equipo que cerca del aro tiene muchísima presencia física, tienen talento de jugadores de poste bajo, que no abundan en la competición casi, porque ellos los tienen todos. Y a nosotros nos exigen una serie de detalles para intentar reducir esa ventaja que ellos tienen. Tenemos que fijarnos en un jugador que destaca por encima del resto, como es Monaghan. Hay que incomodarle para que no pueda tirar y baje sus porcentajes, porque en los ‘play off’ siempre se crece», concluyó Sergio García.