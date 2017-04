Sigue aquí en directo el partido entre el Ourense Baloncesto y el Quesos Cerrato Palencia

Sin tiempo para recuperarse de la derrota del viernes ante el Barcelona Lassa, el Quesos Cerrato se mide esta tarde al Ourense Provincia Termal en el Pazo dos Deportes. Disipada ya la esperanza de revalidar el título liguero –solo quedan tres jornadas y el equipo palentino está a dos victorias del líder–, el objetivo es terminar la fase regular en la mejor posición posible para lograr el factor cancha en el ‘play off’. Este consiste en disputar, en caso de que se llegase, el quinto encuentro de cada eliminatoria –cuartos, semifinales y final– en el Pabellón de Villamuriel.

El conjunto de Sergio García tendría, de terminar en quinta posición la liga, el factor cancha asegurado para la fase de ascenso. Pero, ¿quién ocupa la sexta plaza y buscará desbancar al Quesos Cerrato? Pues nada más y nada menos que el Ourense. «Les sacamos dos partidos de ventaja por lo que es un partido importante, ya que conseguir una victoria allí prácticamente nos dejaría con la distancia suficiente y habrá posibilidades de volver a vernos pronto. Creo que nos puede servir de toma de contacto con ellos de cara al ‘play off’», señala el entrenador Sergio García.

La principal asignatura pendiente de los palentinos, que tienen que mejorar de cara a este y al resto de encuentros, es la fortaleza menta. El Barcelona Lassa les hizo un parcial de 1-19, que tiró por la borda el gran trabajo de los morados en la primera parte y dio la victoria –por dos puntos– a los azulgrana. «Todos los equipos tienen momentos malos dentro de los partidos, pero a nosotros nos está penalizando mucho. Nos cuesta mucho darle la vuelta al error en ataque y hay fases del partido que tenemos que mejorar», argumenta. «Tenemos que ser un equipo más unido y estar más sólidos en los momentos malos porque pueden ser definitivos en cuanto a lograr una victoria», añade.

El Ourense Termal quiere seguir con la buena racha y sumar la tercera victoria consecutiva. «Es un equipo muy organizado y tiene muy claro a lo que quieren jugar. Llevan el ataque con un ritmo más tranquilo para intentar meter el balón a Guerra bajo el aro o que tiren sus tiradores. También dan un protagonismo total a Christian Díaz en el bloqueo directo», argumenta el entrenador. «Tenemos que intentar complicar los lanzamientos a los tiradores y ser lo más físicos posible en el juego interior, además de estar muy centrados en cómo defender a Christian», advierte.

El Quesos Cerrato no pudo disponer de Urko Otegui en la pasada jornada, lesionado en los isquiotibiales de la pierna derecha. Y todo parece indicar que tampoco esté disponible para el encuentro de esta tarde. «Tenemos que valorarlo aún con los servicios del club porque no queremos arriesgar mucho con él, una lesión mayor puede significar que no lo tengamos para el resto de la temporada», concluye. Lamont Barnes fue el jugador que más minutos –34– estuvo sobre el parqué y el que más peso tuvo en el conjunto palentino. Hoy también tendrá que ser quien lidere el juego interior del Quesos Cerrato.