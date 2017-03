Sigue aquí en directo el encuentro entre el Peixegalego y el Quesos Cerrato

El Quesos Cerrato volvió a saborear el triunfo en su partido contra Coruña, tras perder la jornada anterior en Melilla. Los colegiales salieron a la pista del Marta Domínguez concentrados y lucharon hasta el final en un partido muy físico. La victoria ha dado alas a un equipo que hoy se enfrenta al colista de la competición, un Marín Peixegalego que no opuso resistencia en el partido de ida en Palencia.

«La semana ha transcurrido más o menos normal, hemos tenido algún problemilla físico el lunes, que no han sido demasiado serios. Dani Rodríguez estaba un poco tocado, pero según han pasado los días ha ido entrando en el grupo. Y ahora está en buenas condiciones para afrontar el partido», explicó ayer Sergio García sobre los últimos entrenamientos. El técnico palentino ha preparado con intensidad este choque, vital para las aspiraciones del equipo palentino. Las sensaciones del vestuario son buenas tras el último resultado, que esperan repetir en Galicia. «Ahora es un momento para demostrar que tienes ambición, que tienes calidad y vamos a ver si somos capaces de mantener la buena línea que llevamos en los últimos partidos. Sobre todo porque nosotros queremos volver a ganar fuera de casa, llevamos una semana sin hacerlo y necesitamos ganar fuera, porque esos es lo que nos va a dar estar en la parte alta de la Liga. En casa estamos fuertes, pero necesitamos esa victoria fuera de casa para reafirmarnos», añadió Sergio García.

El Marín Peixegalego ocupa actualmente la última posición de la tabla clasificatoria, solo ha ganado seis partidos de los 27 que ha disputado. Pese a eso, el equipo palentino no se confía, porque sabe que esta temporada cualquier rival es complicado y un equipo de la parte de abajo puede ganar perfectamente a cualquiera de arriba. «Ellos tienen a jugadores como Miso, que es uno que podría jugar a nivel ACB claramente. También tienen a Derksen, que está siendo una de las revelaciones de la Liga, es su primer año aquí y está siendo uno de los máximos anotadores de la competición. Luego otro jugador como Javi Múgica, que está en un nivel espectacular, o un Jason Cain que sobre todo a principio de temporada acumulaba muchos ‘MVP’ cada jornada. A nivel de conjunto, estamos hablando de jugadores muy importantes. No se parecen al equipo de la ida porque jugadores como Gabe Rogers o Jorge Romero les dan un plus de calidad», siguió García.

El técnico palentino tiene claro qué tienen que hacer sus jugadores esta tarde para volver con la victoria a tierras palentinas. «Vamos a tener que estar especialmente bien en defensa. Tenemos que conseguir que ellos no jueguen con fluidez en ataque. Hay que complicarles sus sistemas de juego e imponer nuestro ritmo. Las claves para nosotros serán estar muy seguros en defensa, dominar el rebote y darle velocidad al balón. Ellos seguramente nos planteen una serie de trampas defensivas y tenemos que ser capaces de no parar de jugar, no perder el ritmo, y estar intensos y valientes», concluyó el técnico palentino Sergio García.