«Lo peor de la lesión es no jugar, no poder ayudar al equipo»

Josep Pérez disputó seis minutos ante el Leyma Coruña el pasado viernes. El base valenciano llevaba alejado del parqué desde el 3 de enero, día que sufrió una rotura fibrilar en el aductor, en el último cuarto ante el Cáceres. Sin estar recuperado aún al cien por cien, ya cuenta para Sergio García para apoyar al equipo y dar descanso a Dani Rodríguez.

-¿Cómo valora su vuelta al Quesos Cerrato Palencia?

-Aún no estoy a mi mejor nivel. Tengo que seguir trabajando en ello, pero estoy muy contento de ganar en importancia y ya me siento mucho mejor.

-¿Cómo se sintió el pasado viernes al volver a saltar a la cancha en el Marta Domínguez?

"Cada vez somos más conscientes de lo cerca que estamos de luchar per el ascenso"

-Fue un momento muy bonito, pero no estaba pensando mucho en la repercusión porque estaba muy metido en el partido. Sí que es verdad que hacía mucho tiempo que no jugaba, por lo que fue especial. Estoy tranquilo pero muy contento de volver a jugar.

-Aún no estará a su mejor nivel...

-No, aún tengo que mejorar mucho físicamente para estar al nivel de mis compañeros y volver a coger un poco de forma y más fuerza. Con el paso del tiempo, de los entrenamientos y de los partidos, pues volveré a estar a mi mejor nivel.

-¿Ya está preparado para entrenar al cien por cien?

-La semana pasada hice el ochenta por ciento con el equipo. Esta semana creo que ya la voy a hacer toda y espero no perderme ni uno.

-Más de dos meses lejos de la cancha... ¿Ha sido muy larga la recuperación?

-Sí, es bastante tiempo, además yo disfruto mucho jugando al baloncesto. Me gusta mucho y soy un apasionado, se me ha hecho realmente duro no poder estar con mi equipo tanto tiempo.

-¿Cómo ha vivido los partidos de su equipo desde el banquillo?

-Lo intentaba llevar de la mejor manera que podía, pero sí que es verdad que algún momento de nervios fuerte sí que he pasado.

-¿Qué ha sido lo más difícil de sobrellevar?

-Lo peor es el no jugar, el no poder ayudar al equipo. El pensar, si estuviera en la pista ahora jugaría a esto. Pero claro, no estoy en la pista y lo mejor que se puede hacer es no molestar mucho. Ya tuve dos lesiones similares, de dos meses cada una. Me rompí el dedo gordo de la mano izquierda hace dos años y hace cuatro, el peroneo lateral largo del pie y se hizo muy duro también .

-¿Cómo ve al Quesos Cerrato Palencia?

-Estamos bien, veo que veces pecamos un poco de irregulares y de falta de conexión, pero en general nos veo bien. Cada vez somos más conscientes de lo cerca que estamos de luchar por el ascenso y de que tenemos una oportunidad muy bonita. Estamos por la labor de lucharlo todos e intentar conseguirlo.

-¿Es la temporada de la LEB Oro más reñida de la historia?

-Yo soy muy joven aún y solo llevo cinco años en esta Liga y nunca he vivido algo así. No sé si de la historia, pero sí de los últimos diez o quince años. Hay más igualdad al haber dieciocho equipos y al haber más estabilidad en los clubes.

-¿El objetivo del equipo sigue siendo la primera plaza?

-Sí, pero no es bueno pensar a la larga porque a lo mejor vas al campo del Marín Peixegalego y pierdes. Creo que tenemos que centrarnos en el día a día, en entrenar bien para llegar bien al siguiente encuentro y así todo. Es verdad que nos encantaría hacerlo, pero creo que si lo conseguimos será porque hemos trabajado mucho cada día.