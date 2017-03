Contra viento y marea

Ayer se enfrentaron dos equipos patrocinados por empresas dedicadas a los quesos y a la leche. Antes de empezar el choque, los gallegos recibieron un queso de los jugadores locales.

79 Quesos Cerrato Palencia

75 Leyma Coruña

Y los palentinos recibieron leche, bueno, leches, y no antes de empezar, sino durante los cuarenta minutos que duró el partido. Aún así, esta vez la victoria se quedó en casa, gracias al enorme trabaja de los de Sergio García, que tuvieron que sudar mucho para asegurarse este buen resultado y dejar atrás a un rival que venía crecido.

El partido arrancó con dos equipos que se mostraron mucho respeto, quizá excesivo. Nadie en los diez primeros minutos llevaba la iniciativa del partido. La bola iba de un lado para otro sin un dominador claro, como una barca sin tripulantes en medio de un temporal marítimo. Las ventajas eran mínimas y la igualdad era la característica que más se ajustaba a lo que se estaba viendo en la pista. Lo mejor fue ver de nuevo a Josep Pérez en la pista. Sergio García le hizo entrar cuando quedaba algo más de minuto y medio para que acabara el cuarto. Pérez ya está totalmente recuperado de la lesión que le alejó de las canchas el tres de enero, en el partido contra el Cáceres.

En el segundo periodo, los gallegos arrancaron con una marcha más, Joan Creus puso el 22-29 en el marcador cuando apenas se habían jugado dos minutos y medio de cuarto, lo que obligó a Sergio García a pedir tiempo muerto para corregir los errores. Parece que los coruñeses invocaron a Neptuno, rey de los mares, que envió una fuerte marejada a los locales. Los gallegos también elevaron el nivel de contacto, lo que descolocó a los árbitros, que tardaron mucho en sancionar el comportamiento de los visitantes. Cada incursión en la pintura era para los pívots palentinos una tortura, que se llevaron golpes por todos los lados, lo que provocó el enfado del público.

Zamora tiraba del carro y conseguía reducir diferencias (28-32 cuando quedaban cuatro minutos para llegar al descanso). La igualdad seguía siendo la tónica del partido, y las ventajas seguían siendo mínimas. Mamadou Samb pudo adelantar al Quesos Cerrato si el triple que metió poco antes del descanso lo hubiera tirado sin pisar la línea de fuera, pero el pívot senegalés no midió bien. Se llegó al descanso con un marcador de 38-40, que dejaba todo abierto para los últimos veinte minutos.

Durante el descanso, la pista quedó invadida por cientos de jugadores de las categorías inferiores del CD Maristas, club bajo el que compite el Quesos Cerrato Palencia, en la ya clásica foto de familia con los jugadores del primer equipo. Cuando el juego regresó al parqué, se vieron muy buenos minutos de los de Sergio García, que no conseguían sin embargo irse en el marcador. Los árbitros, que ayer no tuvieron su mejor noche, seguían cabreando a la parroquia palentina, con faltas sin pitar y permitiendo el contacto excesivo. Las diferencias seguían siendo mínimas, Otegui y Zamora tiraban del carro por parte de los locales, que no las tenían todas consigo. Llegaba el final del tercer periodo y todo seguía casi como al principio.

Los últimos diez minutos fueron largos, muy largos, sobre todo al final, cuando los dos equipos se enzarzaron en la batalla de las faltas para que no corriera el reloj. El que puso el marcador a favor del Quesos Cerrato fue un Dani Rodríguez decisivo en los tiros libres. Lamont Barnes también puso su granito de arena en este final de partido. La situación estuvo bajo control definitivamente a falta de nueve segundos para el final, cuando Samb interceptó un pase clave.

Cuando el árbitro pitó el final, todo el Marta Domínguez estalló de alegría. Y entre todo el público, una espectadora de lujo. La gimnasta y entrenadora Sara Bayón recibió un homenaje ayer, y pudo disfrutar de una nueva victoria de un equipo palentino que ya piensa en su siguiente compromiso liguero.