El Quesos Cerrato, que tuvo que jugar un día más tarde de lo marcado por no poder aterrizar en Melilla el mismo viernes, cayó derrotado en el Javier Imbroda y perdió el liderato, que solo le duró una jornada. Sin tiempo de lamentos, Sergio García ya trabaja con sus hombres para plantar cara el viernes al Leyma Coruña en el Marta Domínguez.

-¿Cómo valora la derrota del sábado ante el Melilla?

-La mayoría de los jugadores no tuvieron buenas sensaciones físicas durante el encuentro. Al final, todo lo que nos pasó no ayudó y a nivel mental tampoco estuvimos lo suficientemente preparados para jugar un partido de ese nivel. El equipo sí que tuvo orgullo y reacción, pero según avanzó el partido ellos pusieron un nivel físico muy alto y no fuimos capaces de igualarles.

"Tenemos que seguir trabajando para llegar a la última jornada con opciones de ganar la Liga"

-A pesar de todo, tuvieron opciones de hacerse con el triunfo...

-A mitad del segundo cuarto, sí que logramos ponernos por delante, y a falta de cinco minutos estábamos cerca. Pero ya íbamos al límite y ellos cambiaban jugadores y tenían la opción de rompernos el partido y lo hicieron. Anotaron tiros importantes en los momentos clave y merecieron la victoria más que nosotros.

-El accidentado viaje descentró a los jugadores...

-Al final, la idea de viajar en el día no es la mejor para afrontar un partido de este nivel y pasó lo que nos pasó, por lo que no llegamos bien. Hablábamos el cuerpo técnico que nos encontrábamos cansados el día del partido, así que imagina los jugadores que tienen que dar el callo ahí. Fue un cúmulo de circunstancias que no ayudaron, pero también es verdad que ellos fueron mejores.

-No fue posible mantener el liderato dos jornadas consecutivas...

-No, y me imagino que aún dé más vueltas porque todavía quedan partidos entre los equipos de arriba. Probablemente hasta la última jornada no se sepa quién es el ganador. Tenemos que seguir trabajando y estar ahí, a ver si nos merecemos llegar a esa última jornada con opciones.

-¿Tienen la mentalidad puesta ya en el partido del viernes?

-El equipo está con ganas y ya hemos hablado que ganar o perder este tipo de choques no nos tiene que dar un ‘subidón’ por haber ganado ante Gipuzkoa ni hundirnos por perder en Melilla. Hay que seguir concentrados porque el viernes tenemos otro partido por delante.

-¿Cuándo se reincorporará Josep Pérez a los entrenamientos?

-La idea es que esta semana empiece a hacer cosas con los demás, no el entrenamiento entero pero sí partes. Su recuperación de forma individual va bien y ahora vamos a ver cómo afronta los ejercicios con los compañeros, a ver si puede entrar al equipo de forma definitiva.

-¿Pesa estar dos meses con solo un base disponible?

-Sí, porque lógicamente, como haríamos todos en el equipo de enfrente, la idea de todos es desgastar al máximo a Dani. Todos saben que es un referente para nosotros y que no hay otro. Aunque intentamos protegerlo al máximo, esto no son matemáticas y hay veces que llega demasiado cansado al final del partido y no tener otro base para controlar algunas ventajas en el partido se nota mucho. Estamos realmente agradecidos a Jhornan, que está en una posición que no es la suya y encima perdemos su potencial en otra posición. Esperamos recuperar ya a Josep y que vuelva la normalidad.