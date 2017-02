Sigue en directo el partido entre el Quesos Cerrato y el Prat

El Marta Domínguez albergará esta noche, a partir de las 21:00 horas, el partido del Palencia Baloncesto ante el CB Prat. Para todos aquellos aficionados que no tengan la suerte de poder verlo en directo, podrán seguirlo a través de esta web, tan solo pinchando sobre la imagen que acompaña estas letras.

El Palencia Baloncesto quiere recuperar la senda de las victorias que ha tenido durante todo el 2017, a excepción de la derrota de la semana pasada, ante el Oviedo. «El otro día jugamos un buen baloncesto durante muchos minutos y ese es nuestro camino. Así ganaremos más partidos de lo que podamos perder», argumenta el entrenador del club colegial, Sergio García. Por su parte, el CB Prat aterriza en Palencia con dos contundentes y abultadas derrotas a sus espaldas, ante el Burgos por 87-64 y Cáceres por 68-88.

Pero que nadie se engañe por estos últimos resultados ni porque ocupen la decimocuarta posición de la clasificación, el conjunto catalán es uno de los más peligrosos a domicilio, con cuatro victorias en su haber, alguna en canchas tan complicadas como en Coruña u Orense. «Tienen mucho talento y capacidad para lograr puntos fáciles», advierte Forcada. «Saben jugar fuera de los sistemas porque son un equipo que, cuando destruyes cosas de ellos, ellos saben seguir jugando», señala el técnico del club palentino.

El equipo del Prat no llega con todos sus efectivos disponibles, ya que Xabi López-Arostegui, Gerbert Martí y Terrence Bieshaar no están, en principio, recuperados para esta noche. Quien sí que se medirá hoy a su exequipo será Xavi Forcada. «Se anticipa en todas las jugadas y puede marcar el partido, tanto en ataque como en defensa, y no hay muchos en la Liga que sean capaces de hacerlo. Espero que no juegue un buen partido porque tiene mucha capacidad para dominar desde su posición», afirma García, en referencia al juego del base catalán.

El vestuario palentino está concienciado con reencontrarse con la victoria esta noche ante sus aficionados. «Sabemos cuál es nuestra forma para tener un ritmo de anotación bueno y por ahí tenemos que seguir», concluye Sergio García.