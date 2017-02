«Ahora son más peligrosos. Querrán enmendar su ultima derrota con un triunfo»

El exjugador del Palencia Baloncesto reconoce que le gusta volver al Marta Domínguez, pero que es una de las canchas más complicadas de la Liga

palencia. El base del CB Prat Xavi Forcada es un viejo conocido del Palencia Baloncesto. Ha defendido la camiseta colegial durante cinco años, en dos periodos distintos. En las temporadas del 2007 al 2009 militó en LEB Plata, logrando el ascenso a la LEB Oro y proclamándose campeones de la Copa. Retornó a las órdenes de Nacho Lezcano en la temporada 2012-2013, y estuvo tres años en el vestuario morado. En estas tres campañas jugó el ‘play off’ de ascenso a la ACB por tres ocasiones y alzó la Copa Príncipe ante el Breogán Lugo, amén de ser el mejor jugador de la final. Este es su segunda temporada en el CB Prat, equipo con el que jugará mañana por la noche ante el Palencia Baloncesto en el Marta Domínguez.

-¿Cómo se prepara el CB Prat para el encuentro ante el Palencia Baloncesto?

-Muy bien, lo estamos preparando como una semana normal pero con la dificultad añadida que tiene ir a jugar a Palencia.

-¿Considera que son más peligrosos después de haber perdido la semana pasada tras una prórroga ante el Oviedo?

-Sí, claro que sí. Si vinieran de una racha de victorias a lo mejor podían estar algo más relajados, pero van a querer enmendar la derrota que sufrieron la semana pasada con un triunfo.

-Ustedes también llegan a la cita de mañana con una derrota a sus espaldas...

-Sí, pero para nosotros no solo es por la derrota. Para nosotros, cada partido es muy importante porque tenemos que salir de una racha un poco negativa de derrotas. Ganar sería muy importante para todo el equipo. La verdad es que la situación del Prat no es la mejor para ir a jugar a Palencia, pero nosotros vamos con muchas ganas de lograr una victoria.

Calamares y callos del Trompicón después del encuentro Xavi Forcada llegará el mismo viernes para disputar el partido, pero todo el equipo pernoctará en Palencia para volar hasta la ciudad condal un día más tarde. El base tiene muy claro lo que va a hacer al término del choque ante el Palencia Baloncesto. «Voy a quedar con algunos amigos e iremos a cenar todos al Trompicón», reconoce el catalán, que tiene grandes recuerdos de los años que vivió en Palencia. «La verdad es que pienso pedir de todo, ya sea callos, calamares...», añade.

-¿Están teniendo muchas dificultades para afrontar los encuentros con tanto lesionados?

-Sí, claro que estamos teniendo dificultades. Ahora mismo tenemos tres lesionados, dos pívot y un alero. En el último partido, sufrimos mucho en el rebote y, sobre todo, en el juego interior.

-El Palencia Baloncesto también tiene la baja del base Josep Pérez. ¿Eso les hace más débiles?

-Sí, supongo que también les influirá pero tienen a Dani Rodríguez, que es perfectamente capaz de jugar durante todo el partido o si no la mayor parte del mismo. El Palencia Baloncesto tiene jugadores de calidad para suplirle.

-¿Cómo tienen que afrontar el partido para lograr la victoria?

-Tenemos que hacer nuestro juego, hacerlo de la manera que sabemos, que es corriendo, alegres y, sobre todo, defendiendo bien atrás y controlando los rebotes. Y más todavía jugando en Palencia, que es un equipo de mucha calidad en el juego interior.

-¿En qué son más peligrosos los jugadores palentinos?

-Es difícil decir cuál es el punto más fuerte del Palencia Baloncesto porque están muy bien cubiertas todas sus posiciones en la cancha. Tienen jugadores de gran calidad, por lo que no podemos centrarnos en una sola cosa. Tendremos que estar atentos a muchas facetas para que no nos sorprendan.

-¿El Marta Domínguez es una de las canchas más complicadas de la Liga?

-Sí, de las que más de toda la competición. No sabría decirte exactamente un ranking, pero es una pista muy difícil por la calidad que tiene el propio equipo y por el campo donde el público anima y mete mucha presión. Eso se nota mucho en la pista.

-¿Le trae buenos recuerdos volver al Marta Domínguez?

-Sí, claro que me trae buenos recuerdos. Me gusta y me apetece mucho, además tengo ganas de ir para ver a excompañeros del equipo y a amigos que dejé aquí. Me trae muy buenos recuerdos el Pabellón Marta Domínguez porque fueron muchos años allí.

-¿Qué recibimiento espera que le hagan los aficionados del Palencia Baloncesto?

-Imagino que bueno, la verdad es que siempre me han recibido bien. Sinceramente espero que no sea nada diferente esta vez.