Urko Otegui: «Jugar por un título es lo más bonito»

Puede que se le haga raro a Urko Otegui que el Pabellón Marta Domínguez esté vacío, que no haya banderas ni bufandas (tan necesarias en esta época) ondeando al son del Palencia Baloncesto. Y es que esta noche no se pondrá la equipación morada ni las zapatillas de deporte. Tras tres años consecutivos jugando la final de la Copa Princesa, Otegui y el resto de la plantilla morada descansan esta jornada. El vasco es el único del vestuario que ha disputado las tres finales defendiendo la camiseta palentina.

Y, para recordar las grandes hazañas del equipo, es necesario añadir que no solo jugaron los tres últimos años, sino que además se proclamaron campeones en las dos últimas ediciones, ante el Breogán Lugo (78-69) en el año 2015 y ante el Melilla Baloncesto (87-85) en 2016. El 2017 no podrá tener grabado el nombre del Palencia Baloncesto en su estampa de la Copa Princesa.

«Claro que habiendo disputado las tres anteriores se hace raro, pero soy consciente de que es muy difícil jugarlas. Hay que dar valor a lo que hemos hecho antes», reconocía. «Sí que estoy triste por no participar en esto pero al menos podemos contar con un par de Copas Princesa en la vitrina», señala. «Jugar siempre por un título es lo más bonito del deporte y lo que más gusta al jugador. Además esos días se vivían aquí de forma especial con todo el mundo volcado con el equipo», rememora, pensando en los cánticos, las banderas y también en las bufandas.

Cierto es que hasta el último momento el Palencia Baloncesto tuvo en su mano el billete para formar parte de la ansiada final, pero dos tropiezos seguidos, ante el Calzados Robusta y ante el Burgos, hicieron que el sueño de disputar la cuarta consecutiva se hiciera pedazos. «Ha sido una lástima, pero la culpa fue nuestra. Lo teníamos en nuestra mano pero la derrota en Logroño nos hizo mucho daño y así se nos esfumó la posibilidad de jugarla», reconoce.

El hecho de no luchar por la tercera Copa Princesa sirve al Palencia Baloncesto para tener una jornada de descanso y que poco a poco retornen los lesionados. «Tenemos que aprovechar este parón para recuperar a los tocados, como es mi caso, y volver a tener buenas sensaciones tanto físicas como colectivas», explica el capitán, que no ha disputado los dos últimos encuentros por lesión.

«Sufro mucho desde el banquillo. Es una sensación rara, mucho nerviosismo, se vive mal. No deseo pasar otro partido sentado», señala. Y es que Urko Otegui no está muy acostumbrado a ver los toros desde la barrera. Son los dos primeros partidos oficiales que se pierde defendiendo la camiseta del Palencia Baloncesto, no en esta temporada, en todas las de su carrera.

La buena noticia para el club es que el ala pívot no tiene pensado ver el siguiente partido, en El Pumarín ante el Oviedo, desde el banquillo. «Me encuentro mucho mejor, ya realizo parte de los entrenamientos con el grupo y, si no hay ningún contratiempo, espero estar ayudando al equipo el próximo sábado», añade.

A pesar de que el Palencia Baloncesto cerró la primera vuelta con dos derrotas, hizo borrón y cuenta nueva para sumar cuatro triunfos consecutivos en lo que va de segunda vuelta. «Estoy contento porque llevamos cuatro de cuatro y eso es muy positivo. Estamos haciendo un gran trabajo y esto nos está ayudando anímicamente. Estamos siendo más regulares que en la primera vuelta, algo muy positivo», concluye.