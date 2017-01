Victoria parricida del Quesos Cerrato Palencia ante el Breogán

Cuando uno se reencuentra con un ser querido al que hace tiempo que no ve, siempre suele suceder lo mismo: te peinas a conciencia, te vistes con tus mejores galas y te bañas en perfume para causar la mejor impresión. Eso hicieron ayer Nacho Lezcano y Sergio García –padre e hijo en lo profesional– en su reencuentro en el pabellón Marta Domínguez.

97 Quesos Cerrato Palencia

89 Cafés Candelas Breogán

Los dos técnicos prepararon el partido al máximo y ofrecieron un gran espectáculo a una grada entregada, que vio con sus propios ojos como el hijo acabó venciendo al padre en un choque entre dos equipos que son de otra galaxia, o que al menos deberían ser de otra Liga.

El primer cuarto arrancó con ambos conjuntos un tanto nerviosos. Las imprecisiones se sucedían en los dos lados de la cancha, y, tanto el Quesos Cerrato como el Breogán, erraban una y otra vez a la hora de seleccionar sus tiros. Ya a mitad de cuarto, emergió la figura de Samb, que anotó dos triples para permitir a los morados marcharse de cinco puntos. Mamadou se vio en racha, arriesgó de más y acabó fallando un triple y una canasta bajo el aro que permitieron al conjunto gallego ponerse a solo un punto a falta de poco más de un minuto para el final del primer acto (16-15). La antideportiva que pitaron a Marc Blanch presagiaba que los de Lezcano podían acabar los 10 primeros minutos por delante, pero un buen planteamiento ofensivo permitió a los palentinos terminar el primer cuarto uno arriba (20-19)

Ver a Fakuade otra vez sobre el parqué del Marta Domínguez recodaba a la afición las grandes noches que dio el nigeriano la pasada campaña. Pero por muchos reencuentros que se vivieran ayer, no se podía caer en el sentimentalismo, y es que el bueno de Mike no perdonaba una, salió con la espada láser cargada y un triple suyo dejó el marcador 24-24 a falta de ocho minutos para el final del primer cuarto.

El reencuentro de ayer no fue completo. Un esguince de rodilla obligó al capitán a quedarse en el banquillo y no pudo aguar la fiesta a un Nacho Lezcano con el que ha compartido grandes momentos. No estaba Urko y su ausencia se antojaba determinante, pero su hueco fue ocupado por un Maldunas más enchufado de lo habitual.

El Quesos Cerrato se gustaba por dentro, con Maldunas y Samb dominando el juego, pero Dani Rodríguez se quiso sumar a la fiesta para enseñar al Breogán que este equipo también juega por fuera. El base catalán se subió a la nave ofensiva y marcó un triple a falta de 51 segundos para el final de la primera mitad para dejar el marcador con un resultado de 50-41. La renta que se incrementaría en un punto más para los palentinos gracias a un tiro libre anotado, precisamente por Rodríguez. Pero los gallegos no acabaron el segundo cuarto de brazos cruzados y metieron un tiro de dos sobre la bocina que hizo que la segunda parte arrancase con un resultado de 51-43.

Tras el descanso, Lezcano acertó y en solo tres minutos consiguió reducir la diferencia a dos puntos. Sergio García pidió un tiempo muerto para tratar de arreglar el mal inicio de los suyos, pero un triple de Josep Franch colocó por delante a los gallegos a falta de poco más de cinco minutos para acabar el tercer cuarto. (59-61). De ahí, al final del acto, los palentinos se mostraron incapaces de frenar a su rival y el choque llegó a sus últimos 10 minutos con un inquietante 66-72. El Quesos Cerrato lo intentaba, pero no podía y Sergio García, en su última charla entre cuartos, bien podría haber pronunciado las palabras del maestro Yoda , esas que dicen aquello de «no lo intentes, hazlo. O no lo hagas, pero no lo intentes». Y es que los suyos dejaron de intentarlo y pasaron a hacerlo en los 10 últimos minutos.

El Marta Domínguez tenía que aupar a los suyos hacia la victoria, y los decibelios del pabellón subieron tanto que era imposible comunicarse con el compañero de butaca. Joan Tomás marcó un triple, dio la vuelta al marcador y del desánimo se pasó a la alegría en apenas dos minutos. La grada disfrutaba más que nunca esta temporada y al final, Nacho Lezcano sufrió con la derrota de su equipo en el banquillo visitante mientras Palencia paladeaba el triunfo.

Sergio García casi pierde un brazo en el tercer cuarto en la pelea con ‘su padre’, pero finalmente acabó ganando la batalla gracias a la fuerza del pabellón. A más de uno le puede parecer que esta película la pudo escribir George Lucas, pero ahora bien podría ser de Disney.