«Estoy seguro de que el recibimiento del Marta Domínguez será muy bueno»

Nacho Lezcano regresa hoy al Pabellón Marta Domínguez, pero en esta ocasión se sentará en el banquillo visitante. Siete años estuvo el técnico vizcaíno al frente del vestuario del Palencia Baloncesto y ahora vuelve a casa con la meta de cortar la progresión del equipo que dirige Sergio García. El partido se antoja apasionante, en la cancha y en el banquillo.

-Regresa al Pabellón Marta Domínguez, la que fue su casa durante siete años. ¿Qué significa para usted este partido?

-Me gustaría decir que es un partido más, que no tiene ninguna influencia a nivel personal y que no es nada especial, pero estaría mintiendo. Este partido tiene muchas connotaciones a nivel personal, voy a una ciudad en la que he estado viviendo ocho años, en la que he pasado muchos momentos de mi infancia, en la que conozco a muchísima gente, en la que hay muchas personas a las que quiero y es un partido especial. No puedo decir que es uno más. Aunque, a nivel profesional es un partido más y así lo estamos preparando.

–¿Qué recibimiento espera de la afición palentina?

–Habrá de todo, pero en Palencia siempre me han tratado muy bien y seguro que me guardan el mismo cariño que les guardo yo a ellos. Estoy seguro de que me van a hacer un buen recibimiento porque las veces que he regresado a Palencia la gente me ha trato igual de bien que cuando he estado allí. Por la calle me preguntan que cómo ve la vida y me siguen, así que pienso que el recibimiento del pabellón será bueno.

–La Liga está igualadísima en la parte alta y el Breogán está en la pelea por el título. ¿Qué equipos cree que acabarán peleando por el campeonato?

–Es muy difícil decirlo. La Liga está en un puño a estas alturas de competición. Todos esperábamos que hubiera más distancias y que estuvieran más definidos los equipos que van a luchar por una cosa u otra. Hace dos semanas, sin ir más lejos, el Burgos estaba primero y ahora está quinto. Todo fluctúa mucho en función de las jornadas y es imposible aventurarse a decir un ganador. Ahora el que mejor está es Oviedo, pero yo siempre he considerado al Quesos Cerrato y al Melilla candidatos al ascenso, porque el año pasado dominaron la competición y este año han repetido muchos jugadores. Tienen esa experiencia de haber estado ahí arriba la temporada anterior y eso es muy importante. Les hace estar un punto por encima del resto.

–¿En qué se parece este Quesos Cerrato al que entrenó usted?

-A nivel interno, lo desconozco. Llevo más de un año fuera y no sé si ha habido muchos cambios, pero hay gente del cuerpo técnico que continúa, como Sergio y Dani. Creo que el club ha ido creciendo poco a poco, que cuenta con la experiencia de haber organizado una Copa más y de haber sido campeón de Liga. Es un equipo instalado en la zona ‘top’ de la competición. Toda esa inocencia con la que empezamos en esta competición ya se ha perdido, el club ha crecido y se ha convertido en una cosa diferente.

–Usted ayudó al club a subir muchos peldaños, pero en el momento en el que se marchó, el equipo llegó a la cúspide. ¿Qué dosis de envidia sana le recorrió el cuerpo cuando vio a Sergio García festejar el triunfo en la Liga?

-Envidia, ninguna. Me dio muchísima alegría. De hecho, yo estuve en el pabellón y me alegré muchísimo por toda esa gente con la que compartí muchísimos momentos. Además, me sentí, en un porcentaje muy pequeñito, parte del proyecto, al igual que el público. Todo ese trabajo que se empezó años atrás llegaba a su momento más álgido, aunque yo no estaba allí.

-¿Qué diferencias ve entre el Sergio García que era su segundo entrenador y el actual, primer técnico del campeón de Liga?

–Ya es un entrenador de pleno derecho en el mundo profesional. En su currículum tiene dos títulos muy importantes y está entrenando en uno de los equipos referentes de esta Liga, en un club que ahora debería jugar en ACB. Sergio tiene la experiencia que le faltaba y es uno más de los muy buenos entrenadores que hay en la competición.

–La duda de las lesiones planea sobre el Quesos Cerrato. ¿Cree que jugará Blanch?

–Creo que tanto Urko Otegui como Marc Blanch van a llegar. Hemos preparado el partido como si los dos fueran a jugar.

–Lo que está claro es que Josep Pérez no va a jugar y que Zamora ocupará su puesto. ¿Cómo ve al venezolano en esta su segunda etapa en Palencia?

–Muy bien. Le veo con más regularidad de la que tenía cuando llegó por primera vez. Tiene el mismo talento que antes, pero ahora lo exhibe de forma más regular. Es un jugador muy de rachas y ahora está destacando mucho. Como Marc Blanch o Dani Rodríguez, es de esa clase de jugadores de talento que son capaces de anotar incluso con buenas defensas. Su capacidad le hace ser imprevisible y le convierte en una pesadilla para el equipo rival, tal y como sucedió en el partido de la primera vuelta.

–¿Y cómo se ha adaptado a su vida en Lugo?

–Son lugares que no son tan diferentes. Son ciudades pequeñas en las que el baloncesto se vive de manera especial, por encima del fútbol. Esta circunstancia te da una dosis mayor de responsabilidad y más presión, pero compensa y nos gusta ver el pabellón con 4.500 espectadores, como hemos llegado a tener. Tanto a los jugadores como a los entrenadores nos gusta vivir este tipo de ambientes.

–Usted ha aguado la fiesta varias veces al Breogán y ahora es su entrenador. Verle a usted dirigiendo al Breogán en el Marta Domínguez será algo similar a ver Mourinho dirigiendo al Barça en el Bernabeú...

–No creo que llegue a tanto. Hay incluso más rivalidad con otras ciudades, aunque sí que es verdad que hemos coincidido mucho, sobre todo en el último año mío, en el que jugamos la Copa Príncipe y luego, el ‘play off’. Nos hemos arruinado la vida mutuamente y quizás por eso, porque nos conocíamos más, ellos pensaron en mí. No lo sé. El caso es que estoy muy contento de estar aquí, en este gran proyecto.