Sigue en directo el Força Lleida-Quesos Cerrato Palencia

El Quesos Cerrato se mide al Lleida con un equipo plagado de bajas y la web de El Norte de Castilla retransmitirá el choque en directo desde las 21:00 horas gracias a la señal de la Federación Española de Baloncesto. Para ver el partido, solo es necesario clicar sobre la imagen que acompaña a estas letras.

Las ausencias marcan el desplazamiento de hoy. El Quesos Cerrato viaja a Lérida para medirse al Actel Força Lleida, y las bajas por lesión marcan el choque, en el que Sergio García tendrá que pensar mucho para suplir a Urko Otegui, Josep Pérez y Marc Blanch.

La lesión de Josep Pérez ya obligó al técnico a innovar la jornada pasada, y hoy las novedades tendrán que llegar también en el juego interior. Urko sufrió un esguince de rodilla en Huesca y el capitán se perderá su primer partido de la temporada, un serio contratiempo ya que el ala pívot ha sido el jugador más regular del equipo. Los astros parecen haberse alineado para atacar al equipo palentino desde la enfermería, y es que Marc Blanch tampoco jugará, tras sufrir una distensión muscular en el entrenamiento del día 11.

El papelón que le viene encima a Sergio García es importante y el técnico no oculta su preocupación. «A nivel físico, estamos bastante mal. A principios de semana hemos tenido algún problemilla con Jhornan que parece ya solucionado. Y ahora contamos también, a parte de con las bajas de Uko y Josep, con la más que probable baja de Marc, que ha tenido unas molestias musculares y apunta a que no pueda ayudarnos», señaló García, que sabe que tendrá muchos factores en contra durante el partido de hoy. «Es un rival duro, una pista complicada con un ambiente extraordinario para jugar, con un publico que aprieta. El numero de bajas no es la mejor de las noticias, pero tenemos que centrarnos en los que van a jugar. Tendremos nuestras opciones, si llevamos el partido donde queremos», agregó un Sergio García que espera hacer de la necesidad virtud para terminar un choque difícil con una victoria.

El Lleida empezó la Liga de una forma extraordinaria de la mano de Luka Rupnik, pero el equipo catalán se ha deshinchado desde que el base esloveno fichó por el Fuenlabrada, y ahora trata de recuperar sensaciones. No obstante, el Força Lleida sigue siendo un equipo temible que continúa peleando por las posiciones altas de una tabla a la que ahora mira desde la novena plaza. Si hay alguien que sobresale dentro de la plantilla del rival de hoy ese es Nevels. El base americano está rindiendo a un gran nivel, ha sido el MVPde la jornada pasada después de anotar 30 puntos en Cáceres. No obstante, el conjunto catalán no solo vive de su base y tiene en sus filas a hombres como Feliu o Alzamora.

Sin posibilidades de mover el banquillo, el concurso de jugadores como Lamont Barnes, Mamadou Samb o Dani Rodríguez será especialmente importante en un choque en el que se vivirán enfrentamientos interesantísimos. El duelo Dani Rodríguez-Papantoniou se antoja apasionante, entre un base griego que se está erigiendo como una de las promesas de la categoría y un director de juego consolidado. Pero, tal vez, el enfrentamiento personal más atractivo sea el que se viva entre dos jugadores que parecen tener vidas paralelas: Mbaye y Samb. Los interiores senegaleses se formaron en la cantera del Barcelona y se enfrentarán en la zona en un partido en el que Samb deberá tener más peso del que suele tener habitualmente. Las circunstancias se han puesto en contra, pero en los grandes equipos se crecen en los peores momentos.