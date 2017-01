Urko Otegui estará al menos dos semanas de baja por un esguince de rodilla

5 minutos y 42 segundos. Ese tiempo permaneció Urko Otegui sobre el parqué del Palacio de los Deportes de Huesca hasta que su rodilla dijo basta. El capitán no pudo continuar después de sufrir una lesión tras un mal gesto, y las primeras valoraciones médicas apuntan a que tiene un esguince de rodilla, que le mantendrá alejado de las canchas al menos las próximas dos semanas.

La primera exploración médica apunta a que Urko Otegui puede tener un esguince en el ligamento lateral interno, una lesión que podrá remitir en un plazo de dos semanas, tal y como apuntaba ayer el médico y presidente del club colegial, Gonzalo Ibáñez. «Le vamos a hacer una resonancia y a ver en qué queda la cosa, pero todo hace indicar que lo que tiene es un esguince», señaló Ibáñez.

El 2017 ha arrancado bien para el Quesos Cerrato en los deportivo tras una despedida del 2016 complicada. El equipo palentino ha ganado los dos partidos que ha disputado tras el descalabro de no poder jugar la Copa, pero en cada uno de ellos ha tenido una baja. La primera de ellas fue la de Josep Pérez, que tuvo una dolencia en el aductor en el primer partido del año y su lesión fue la única nota negativa en un encuentro en el que los palentinos fueron de menos a más. El guion se volvió repetir el domingo, cuando las alarmas saltaron de nuevo cuando el capitán se echó la mano a su rodilla en Huesca para sumar el segundo lesionado a una enfermería que está teniendo demasiado trabajo en los últimos días.

Urko es un jugador indispensable para el Quesos Cerrato y su baja es una pésima noticia para el equipo palentino, algo que no ha querido ocultar su entrenador, Sergio García. «Lo de Urko es un contratiempo para nosotros por todo lo que significa en lo referente al grupo. Es el alma del equipo, el capitán, y es una baja sensible, aunque vamos a esperar que pueda estar cuanto antes entrenando de nuevo», explicó ayer el entrenador del Quesos Cerrato, que se verá obligado a tener más minutos sobre la cancha la dupla Samb-Barnes.

Al Quesos Cerrato ya solo le queda un objetivo por el que pelear: la Liga, y Sergio García asegura que su equipo está capacitado para tratar de conseguirlo. «Veo al equipo capaz de pelear por ganar la competición. El año pasado, dos equipos estábamos por encima del resto, pero este año no es así. Esta temporada hay cinco o seis equipos en la pelea y nosotros tenemos opciones, aunque está más complicado. Si tenemos la suerte de recuperar a la gente y trabajamos igual, confío en que tengamos esas opciones, pero hasta las últimas jornadas no se va a ver nada», aseguró un Sergio García que ve como su equipo ya no es tan temible. «Este año ha subido el nivel y nuestro equipo no es tan superior como lo era el año pasado, pero sí que tenemos una de las mejores plantillas», agregó García.

Son muchos los que piensan como el entrenador del Quesos Cerrato, pero esa gran plantilla con la que cuenta el técnico donostiarra tiene varios puntos débiles, y uno de ellos es la frialdad con la que ha comenzado los dos últimos partidos. No obstante, García cree que esta circunstancia es coyuntural. «Han sido dos situaciones diferentes. El día de Cáceres, no habían pasado ni cuatro días del partido contra Burgos y salimos un poco bloqueados a nivel mental, con esa tensión que cuesta hasta que te sueltas en el partido. El tema de Huesca es bien distinto, y es que salimos fríos porque la temperatura del pabellón era insufrible. Yo estaba con las manos moradas en el pabellón y el inicio fue tan fallón hasta que entramos en calor», explicó ayer el jefe del banquillo morado.

Calor. Eso necesita la afición palentina, y eso espera ofrecer el entrenador para que se olviden aquellos pitos que sonaron en el Marta Domínguez aquel 30 de diciembre ante el Burgos, unos silbidos que aún resuenan en los tímpanos del equipo. «Al final, el público puede expresarse como quiera y nosotros intentamos olvidarnos de estas cosas», señaló un Sergio García que había pedido a los Reyes Magos salud para sus jugadores, aunque su carta no parece haber llegado a sus destinatarios. «Es cuestión de rachas, hemos estado un tiempo sin Joan y ahora nos ha llegado esto, esperamos que esta situación se arregle pronto», apostilló un Sergio García que cruza los dedos para ver cuanto antes de corto al capitán.