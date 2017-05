Llull, MVP de la Liga Endesa: «Soy muy feliz en el Madrid»

Proclamado por unanimidad MVP de la fase regular de la Liga Endesa 2016-2017 sólo tres días después de ser galardonado con el trofeo de mejor jugador de la Euroliga, Sergio Llull insistió este martes en que, «de momento», continuará en el Real Madrid y no se marchará a la NBA, pese a reconocer que la liga norteamericana es «muy tentadora». «Soy muy feliz en el Real Madrid, que es donde quiero estar y puedo competir por ganar todos los títulos. No fue una decisión fácil cuando decidí quedarme en el Madrid (el pasado año), pero aquí noto el afecto y el cariño de la gente y del club y es donde quiero estar, donde soy feliz y donde quiero seguir muchos años», comentó el base menorquín tras recibir el MVP de la Liga Endesa votado por jugadores, entrenadores, medios de comunicación y aficionados.

Segundo máximo anotador de la temporada regular, con 16,1 puntos de media (51% de dos, 37% de tres y 79% en tiros libres) y cuarto en valoración (16,7) y en asistencias (5,3), Llull ha sido nombrado en cuatro ocasiones este curso mejor jugador de la jornada, y se ha erigido como el jugador más determinante del baloncesto español. «El secreto es ser muy ambicioso y no conformarte nunca», desveló el jugador balear, que ha disputado hasta ahora 515 de 531 partidos con Pablo Laso como entrenador del Real Madrid. «Como de todo, intento llevar una vida sana y, por suerte, las lesiones me han respetado», subrayó quien esta campaña ha sido el máximo anotador de su equipo en 34 de los 72 encuentros.

«Quiero vivir con la responsabilidad. No me gusta perder a nada, y menos al baloncesto. Los tiros llegan entrenando, con un poquito de suerte y creyendo hasta el final», reveló en alusión a sus habituales canastas sobre la bocina. Precisamente, entre los tres momentos preferidos por él en la temporada se queda con «el tiro ante el Barça para ganar en la Liga, el partido contra el Darussafaka para disputar la Final Four y la final de Copa contra el Valencia».

Después de que el Real Madrid perdiese el viernes ante el Fenerbahçe el duelo de semifinales de la Final Four de Estambul, Llull apunta que «no hay tiempo para lamentarse» y reclama ahora el título de Liga, que admite que si no se consigue será un fiasco. A partir de este miércoles el equipo blanco se estrenará en las eliminatorias por el título contra el MoraBanc Andorra, ante el que el Madrid ya ha tenido que disputar esta temporada tres prórrogas. «Son cosas que no se te pasan por la cabeza, pero llegar a la final de la Liga y perderla sería un fracaso. Somos el Real Madrid y el objetivo es llegar a la final de Liga y ganarla».