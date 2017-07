BALONCESTO Lavado de cara para el Palencia Baloncesto La plantilla celebfa una canasta ante el Unión Financiera Oviedo. / MARTA MORAS «Casi todos los jugadores serán nuevos, pero seremos competitivos», señala Joaquín Prado ESTHER BENGOECHEA PALENCIA Jueves, 27 julio 2017, 11:12

A falta de un mes para que den comienzo las pretemporadas de los equipos de baloncesto de la LEB Oro, el Palencia Baloncesto está a cero, ya que no tiene ningún jugador en plantilla. «En el club no estamos preocupados, es la normalidad de estas fechas y del mercado. A mí es que esto me ha pasado un millón de veces con lo cual no me resulta excesivamente extraño», afirmó ayer el entrenador del Palencia Baloncesto, Joaquín Prado, que se encuentra en Eslovaquia, dirigiendo a la selección española sub-18 en el Campeonato de Europa.

Y como muestra, un botón. «El año pasado el Breogán estaba con cero jugadores y acabó arriba la temporada. Sería preocupante si esto ocurriera dentro de 25 días», argumenta Prado.

El base Mikel Uriz, que tenía pie y medio en el club colegial, firmó ayer con el Betis, un recién descendido de ACB. «Son cuestiones de mercado, al final los jugadores pertenecen a tu club cuando están firmados. Todos los profesionales tienen la libertad de fichar por el club que quieran. Cualquier cuestión de este tipo entra dentro de la normalidad de estas fechas», afirma, mientras trabaja en la confección de la mejor plantilla posible desde la distancia.

Plantón de Uriz

El no fichaje de Uriz se suma a la marcha de Dani Pérez a ACB -el base tenía hasta este pasado martes, 25 de julio, para encontrar equipo en la máxima categoría, según la cláusula de su contrato con el club colegial-, y la no renovación de los jugadores de peso del equipo morado -como Marc Blanch, Dani Rodríguez o Romà Bas-. El capitán Urko Otegui, estandarte del equipo, sería la única renovación de cara a la próxima campaña, en caso de llevarse a cabo.

Tenemos que entender que el mercado se ha disparado, que los fichajes de los jugadores nacionales más importantes también se han incrementado»

«Hasta el momento trabajamos todo lo que podemos para hacer la plantilla lo más competitiva posible pero el mercado es el que es y estamos ante clubes que tienen un nivel presupuestario superior y vamos a intentar hacer las cosas lo mejor posible dentro de nuestras posibilidades», reconoció ayer el técnico. «No somos el primero pero tampoco el decimosexto. Hay nivel económico en el club, pero dentro de nuestras posibilidades, que no son pocas», quiso aclarar Prado.

Y es que el descenso de Manresa y Betis de la ACB ha modificado el patrón de fichajes con el que se trabajaba en los últimos años en la LEB Oro. «Tenemos que entender que el mercado se ha disparado, que los fichajes de los jugadores nacionales más importantes también se han incrementado. Alguno de ellos ha doblado su precio con respecto a hace dos años», reconoce Joaquín Prado.

Y a todo esto hay que sumar que muchos jugadores de peso de la categoría han decidido hacer las maletas y poner rumbo a Francia -como Asier Zengotitabengoa o los exjugadores del Palencia Baloncesto Lamont Barnes y Xavi Forcada-, limitándose más aún el mercado.

«Vamos a tener prácticamente todos los jugadores nuevos. Vendrán jugadores que no conocen el club, ni la ciudad e incluso jugadores que no conozcan esta Liga. Hay que trabajar mucho y tener paciencia porque el rendimiento del equipo no va a ser óptimo a las tres semanas, vamos a hacer baloncesto pero no podemos hacer magia», advierte, que prevé una pretemporada con mucho trabajo.

«Tendremos un buen equipo y un equipo competitivo, pero de las temporadas anteriores no se vive», concluyó el nuevo entrenador del Palencia Baloncesto, que quiso mandar un mensaje de tranquilidad a la afición.