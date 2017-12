LIGA FEMENINA DIA Laura Quevedo se marcha del Perfumerías Avenida Laura Quevedo, con los tres títulos logrados con Avenida la pasada temporada. / MANUEL LAYA La alero madrileña pide salir del equipo en el que era de las últimas opciones de Ortega tanto en España como en Europa JUANJO GONZÁLEZ SALAMANCA Viernes, 22 diciembre 2017, 12:21

La alero Laura Quevedo ya no pertenece al Perfumerías Avenida tras el acuerdo alcanzado con el club para que la madrileña se desvincule de la entidad. «La jugadora Laura Quevedo ha decidido desvincularse del Club Baloncesto Perfumerías Avenida, equipo con el que tenía contrato en vigor. Quevedo ha comunicado en los pasados días su intención de abandonar la disciplina del conjunto salmantino y el club, por su parte y como siempre ha hecho en casos similares, ha optado por no poner trabas a su deseo de marcharse, ya que la política es contar siempre con jugadoras que deseen estar con nosotros. De esta forma, en las últimas horas se ha materializado una desvinculación que será efectiva de forma inmediata, y Laura ya no viajará con el equipo a Logroño para disputar la última jornada de la primera vuelta de la Liga DIA. El club quiere gradecer a la jugadora madrileña su trabajo con Avenida desde su llegada y le deseamos toda la suerte del mundo para su futuro, sin cerrar la puerta a que nuestros caminos vuelvan a encontrarse en el futuro», señalaba el CB Avenida en su comunicado.

La jugadora estaba siendo de las menos utilizadas por Miguel Ángel Ortega tanto en Europa como en España y Quevedo ha decidido buscar esos minutos de protagonismo en otro equipo.