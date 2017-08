Baloncesto Jordi Grimau: «Quiero crecer con el club y jugar en ACB» El nuevo alero del Palencia Baloncesto Jordi Grimau, con la camiseta del Valladolid. / Henar Sastre El jugador catalán, que militó la pasada temporada en el Estudiantes, alaba el buen trabajo de la directiva colegial ÁLVARO MUÑOZ Palencia Sábado, 26 agosto 2017, 23:45

A falta de pocos días para el inicio de la pretemporada (previsiblemente el próximo miércoles), el Palencia Baloncesto empieza a perfilar definitivamente la nueva plantilla, en la que estará el alero catalán Jordi Grimau, que ayer oficializó su fichaje por el equipo que dirigirá esta temporada el técnico asturiano Joaquín Prado. El alero catalán, que militó la pasada temporada en el Estudiantes de ACB, llega a Palencia para asumir un rol importante dentro del nuevo proyecto del Palencia Baloncesto. Formado en las categorías del Barcelona, el catalán, que consiguió la medalla de plata en el Eurobasket sub 20 de 2002, ha disputado cuatro temporadas en LEB Oro, la última en 2006-2007, proclamándose subcampeón de la Copa Príncipe con el Alerta Cantabria Lobos.

–¿Palencia Baloncesto supone un nuevo reto para usted en LEB Oro?

–Sí. Se han dado las circunstancias este verano y creo es un buen momento para iniciar este reto en Palencia. Empezamos un proyecto con ganas y muy ilusionado, esperando estar al nivel y poder ayudar al equipo en todo lo posible.

–¿Ha esperado hasta el último momento a algún equipo ACB?

–Mi carrera deportiva se ha desarrollado prácticamente en ACB. He esperado a que saliera la oportunidad, pero no se ha dado nada interesante. El mercado este año tardaba más en cerrarse y he considerado que era una buena oportunidad estar en Palencia y en un buen proyecto. Veremos si ha sido una decisión acertada o no. Lo sabremos al final.

–¿Considera que es un paso hacia atrás volver a la LEBOro?

–No. Son decisiones que hay que tomar. Tiene su riesgo, pero ahora es difícil decir si ha sido un paso para atrás o un paso para adelante. El trabajo y los resultados del equipo nos dirán, a final de temporada, si ha sido una decisión acertada.

–¿Qué le motiva del proyecto del Palencia?

–Hace unas temporadas jugué en Valladolid, donde tengo buenos amigos tanto en Valladolid como en Palencia. Hace años que escucho hablar muy bien de la gente de Palencia, de cómo están llevando el club y de la directiva. Es un club serio, humilde y que lleva años cumpliendo. Además, tienen un buen proyecto de futuro en mente. Me apetece acabar de crecer con el club y conseguir ese objetivo de jugar en ACB.

–¿Ese objetivo se podría conseguir esta temporada?

–Aún es pronto, ya que todavía no hemos empezado ni a entrenar, ni a competir. Seguro que la directiva cierra una plantilla competitiva. Creo que la ilusión y la ambición por estar arriba no podemos perderla.

–¿Ha tenido la oportunidad de hablar con su nuevo técnico, Joaquín Prado?

–Hemos hablado cuando surgió la idea de ficharme. Me comentó la idea de juego y mi papel dentro del equipo. Es un entrenador reconocido en la LEB Oro y en la Federación.

–Y ese papel será importante...

–Sí, creo que sí. La importancia, con el tiempo, puede venir por muchos lados, aunque mucha gente la relacionará con anotar puntos y jugar muchos minutos. Mi idea es un poquito más global y es simplemente ser importante para el equipo anotando, reboteando, defendiendo o en el vestuario. Mi idea es ayudar al club, al entrenador y a mis compañeros para que esos objetivos que tenemos se cumplan. Con la experiencia que uno va cogiendo se empieza a olv