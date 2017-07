BALONCESTO Joaquín Prado: «No es necesaria una revolución de la plantilla» El nuevo entrenador del Palencia Baloncesto, en un partido en el Marta Domínguez con el Força Lleida. / Merche de la Fuente El técnico asturiano alaba el trabajo de Sergio García y reconoce que es pronto para hablar de los objetivos de la próxima temporada ÁLVARO MUÑOZ Palencia Martes, 18 julio 2017, 12:07

Inmerso en la preparación del Campeonato de Europa sub-18, que se celebrará en Eslovaquia entre el 29 de julio y el 6 de agosto, el nuevo entrenador del Palencia Baloncesto, Joaquín Prado (Oviedo, 17 de marzo de 1976), se muestra ilusionado por su nuevo proyecto y espera, en las próximas semanas, ir perfilando una plantilla, que contará con «la base del año pasado».

–Han sido unas negociaciones muy rápidas...

–No tenía vinculación contractual con Navarra y han sido unas negociaciones muy sencillas. Tanto el Basket Navarra como yo terminamos con muy buenas sensaciones. A nivel personal estaba muy contento en el club.

–El domingo el presidente Gonzalo Ibáñez aseguraba que Joaquín Prado era una de las primeras opciones. ¿Para usted Palencia también lo era?

–Ahora mismo no está la situación para plantearte primeras opciones. Cuando te llega una propuesta como la de Palencia, la valoras con buenísimos ojos, porque siempre me ha generado una sensación positiva.

–Y además vuelve a la LEB Oro...

–Después de un año muy bueno con el Navarra en Plata, en el que he disfrutado muchísimo, tenía ganas de competir en Oro y con las máximas aspiraciones posibles.

«La palabra competir tiene que marcarse a fuego en todos los jugadores»

–¿Qué es lo que le ha hecho decantarse por Palencia Baloncesto?

–En primer lugar por la imagen de seriedad que transmite el club. Desde mi punto de vista, esa cualidad distingue a la entidad desde el exterior. Ha ido creciendo poquito a poquito hasta ser uno de los equipos fuertes de la categoría. No puedo olvidarme de la afición y del pabellón, ya que cada vez que iba a Palencia tenía la sensación de encontrarme con unos aficionados que están por encima de la categoría en la que compite su equipo.

–Además será el primer entrenador del Palencia Baloncesto que estrene el remodelado pabellón...

–Sé que no será fácil, pero haremos todo lo posible para llenarlo. Tiene que ser trabajo nuestro y de todos.

–¿Le motivan las exigencias del club?

–¿A qué entrenador no le motiva estar lo más arriba posible? Pero ahora mismo lo que toca hacer es formar una plantilla y construir un equipo para luego saber dónde podemos estar en una categoría muy competitiva. Hablar ahora de estar arriba, lo veo muy lejano.

–Su antecesor, Sergio García, logró el doblete en la temporada 2015-16. ¿Estos títulos le añaden más presión?

–Desde fuera tengo la impresión de que Sergio García ha hecho un gran trabajo. Ha estado muchos años en el club y ha aportado su más que granito de arena para el crecimiento del equipo. El éxito de hace dos temporadas, tanto del entrenador como de la plantilla, es espectacular. Del pasado no se vive y mirar hacia atrás no sirve de nada. Esta temporada la liga y los rivales van a ser diferentes. Que no quepa ninguna duda de que vamos a luchar, con uñas y dientes, por estar lo más arriba posible e intentar ganar títulos.

«Es una excelente noticia para el baloncesto los ascensos de Burgos y Gipuzkoa»

–¿Espera una revolución de plantilla?

–No hemos empezado a construir la plantilla. Tenemos que valorar lo que teníamos la temporada pasada, aunque hay algunos jugadores que no van a continuar. No es necesaria una revolución, ya que llego a una plantilla que ha jugado la final del play off. Hay muchas cosas buenas que tienen estos jugadores, pero ahora tendremos que analizar lo que nos permite el mercado.

–Lo que es una realidad es el fichaje condicionado de Dani Pérez...

– Es una situación que se ha dado con anterioridad a mi llegada y que me ha parecido fantástica. Creo que no va a ser fácil que se quede aquí esta temporada, ya que es un jugador de primerísimo nivel y que el año que viene estará en ACB. Tendremos que esperar hasta el 25 de julio.

–Habla como si supiera que ya tiene una oferta de un equipo ACB...

–No lo tengo confirmado, pero intuyo y además me parece lógico, porque estamos hablando de un jugador que tiene el nivel, motivación e ilusión para jugar en ACB. Creo que el club ha hecho una gran gestión y se ha asegurado que si Dani Pérez juega en la Leb Oro, lo haga en Palencia.

–¿Es el reto más ambicioso de su carrera?

–Cada reto tiene su punto y ya van unos cuantos afortunadamente. En Lleida cada temporada tenía su punto de presión e ilusión. Los retos de Gijón, Guadalajara y Pamplona fueron ilusionantes. Si ahora mismo piensas en el reto clasificatorio seguramente te vuelves loco y no es lo que nos interesa ni por lo que nos movemos seguramente el 99% de los entrenadores.

–¿Qué van a poder ver esta temporada los aficionados con Prado?

–Esperemos que puedan ver el equipo más competitivo posible. La palabra competir tiene que marcarse a fuego en la plantilla. Hablar de estilo de juego, sin tener los jugadores, para el entrenador es una quimera.

–Lo que si es una buena noticia son los ascensos de Burgos y Gipuzkoa...

–Excelente noticia para el baloncesto en general, pero también para la LEB. El hecho de que no hubiera ascensos ni descensos en las últimas temporadas estaba creando una situación de desilusión total entre jugadores, clubes y, sobre todo, aficionados.