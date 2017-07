Baloncesto Ibáñez: «La ACB no ha sido leal con nosotros, pensamos en acudir al juzgado» Gonzalo Ibáñez, en un acto en el Ayuntamiento de Palencia. / Antonio Quintero El máximo dirigente colegial asegura que el club se está asesorando «para defender sus propios derechos» ÁLVARO MUÑOZ Palencia Sábado, 22 julio 2017, 12:35

El Palencia Baloncesto se ganó la temporada 2015-16 el derecho a competir en la ACB, en una campaña para el recuerdo. Tras pasar un verano movido, tanto la ACB como el club acordaron posponer el ascenso a esta temporada, en lo que se denominó el ascenso en diferido. Ese ascenso finalmente no se dio esta temporada, pero el club colegial, con su presidente a la cabeza, no pretende quedarse con los brazos cruzados y llegará hasta el final para jugar en la máxima categoría del baloncesto nacional.

–¿El Palencia Baloncesto se resigna a jugar en ACB?

–La ACB no nos ha contemplado nuestro ascenso. Ahora estamos pensando en alguna acción de tipo judicial.

–¿Está pensando recurrir la decisión de la ACB?

–A principio de campaña mandamos una carta, haciendo valer el acuerdo de la temporada 2015-16. Nos contestaron negativamente y tuvimos que enviar otra carta, con la misma respuesta. Ahora mismo estamos viendo cómo lo podemos hacer y, sobre todo, nos estamos asesorando para defender nuestros derechos. Me sobrepasa este asunto, pero tenemos técnicos que nos dirán qué opción es la mejor.

–Lo que está claro es que no os vais a quedar con los brazos cruzados...

–No. Si luego vemos que no tenemos ninguna razón, ni opción de ganar nada con litigios, pues no lo haremos. Solo queremos defender los derechos del club.

–¿Se sienten engañados con la ACB?

–Nos sentimos traicionados, porque han cambiado de discurso en tan solo un año. La ACB no ha sido leal con nosotros. Si no es por esa decisión, ahora mismo estaríamos confeccionando una plantilla para competir en ACB. Teníamos una ventana abierta para jugar en la máxima competición, pero sabíamos que no iba a ser fácil.

–¿La directiva estaba ilusionada con jugar en ACB esta temporada?

–Teníamos todos la ilusión, pero, como decía antes, sabíamos que no iba a ser fácil.

–Aunque Palencia Baloncesto no compita en ACB. ¿Es una bonita noticia ver los ascensos de Burgos y Gipuzkoa?

–Es una excelente noticia. Me alegro mucho por los dos equipos que van a jugar esta temporada en la liga ACB.

–En el apartado deportivo. ¿El objetivo vuelve a ser el ascenso?

–El objetivo tiene que ser el que nos hemos marcado temporadas pasadas, estar entre los equipos punteros de la categoría. Hasta que no veamos el resto de equipos y no confeccionemos la plantilla, no sabremos en que parte de la clasificación podremos competir.

–Con el fichaje frustrado de Dani Pérez, la plantilla, de momento, solo está formada por el entrenador...

–Andamos con más premura por diferentes circunstancias. Ya tenemos cerrado el entrenador y ahora es el turno de empezar con los jugadores. Como todos los años, hay equipos que ya tienen gran parte de los fichajes y otros, como nosotros, que vamos más despacio, pero que nadie se preocupe.