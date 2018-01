LIGA FEMENINA DÍA Girona y Avenida disputan el clásico de la Liga Día con más que un partido en liza Las jugadoras de Avenida Girona se saludan al final del partido de la primera vuelta disputado en Salamanca. / ANTORAZ Los dos equipos, separados por una sola victoria, juegan en Fontajau un vital encuentro ante las cámaras de Teledeporte REDACCIÓN / WORD SALAMANCA Sábado, 13 enero 2018, 11:43

Spar Citylift Girona y Perfumerías Avenida juegan hoy a las cuatro de la tarde en Fontajau y con las cámaras de Teledeporte como testigos uno de los partidos más importantes de la Liga Día. Una sola victoria separa a las de Miguel Ángel Ortega del equipo catalán, por lo que una victoria azulona supondría poner tierra de por medio y dar un paso importante en la consecución de una nueva liga a una semana de celebrarse la Copa de la Reina en Zaragoza.

Se trata del tercer partido en el que se enfrentan los dos equipos que han dominado el baloncesto femenino español en los últimos años.

El primero, el que decidió la Supercopa, contaba con los dos equipos más potentes de España en construcción y decidió Würzburg y los instantes de calidad de Avenida. El segundo, sólo una semana después, contó con un Avenida apabullante y dominador que no dio opción a un fatigado Girona. Ahora las tornas se cambian. Quien llega reventado de viajes y demás es Avenida y quien parece llegar en plena forma es el equipo catalán. Pero estamos hablando de un clásico en el que se juega el liderato de la liga, y en ese tipo de partidos no hay rachas que valgan. Aunque es evidente que el Spar Citylift Girona llega al partido en un buen momento de sus jugadoras claves: Nuria Martínez, Nadia Colhado y Shante Evans; mientras en Avenida, a la lesión de Moos, hay que añadir que Silvia Domínguez no viaja en las mejores condiciones por culpa de la fiebre.

Las locales han aprovechado un diciembre con una mucha menor carga de partidos para prepararse para este choque y llegar casi en su punto cumbre. Lo demostraron en Eurocup ante Olympiacos y tratarán de aprovecharlo hoy.

El entrenador

Para Miguel Ángel Ortega, el clásico no será decisivo al 100%, pero sí puede ser muy importante « para la clasificación, sobre todo para nosotros, ganar sería asegurar una primera posición que da ventaja de campo». El técnico no de dio mucha importancia a que este partido llegue justo antes de la Copa, «no me he parado a pensarlo. Nos ha tocado ahora y la verdad es que hay que apechugar. Nunca se sabe, a veces el estado de ánimo es importante, ganas y encaras la Copa mejor, o no».

Sin embargo reconoció que «en intensidad UniGirona ha mejorado mucho. En velocidad no están ni mucho menos como antes, mucho más rápidas, duras, corren el campo... Están en un gran momento». Al contrario, sobre Avenida señaló que, «nosotros no estamos en un nivel alto por todo, pero donde no lleguemos con nuestras piernas, debemos hacerlo con nuestro deseo y ganas», concretó el entrenador.