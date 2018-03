EUROCUP FEMENINA El Galatasaray, rival de Avenida, con plantilla corta y problemas de pago Quigley, Alben, Epoupa y Petronyte escuchan a otra compañera del Galatasaray en un partido reciente. / GALATASARAY El conjunto turco lleva cinco derrotas en siete partidos en una Liga turca en la que su estrella ya no juega JUANJO GONZÁLEZ SALAMANCA Miércoles, 21 marzo 2018, 12:48

El Perfumerías Avenida se desplazó ayer a Turquía para iniciar mañana las semifinales de la Eurocup femenina -segunda competición continental- ante el Galatasaray turco. Será una eliminatoria a partido de ida -este jueves en Estambul- y vuelta -el miércoles 28 en Salamanca- en la que será la cuarta vez que el club salmantino dispute unas semifinales de una competición europea tras las disputadas en la propia Eurocup en 2006 -cayó ante el Spartak de Moscú- o las ya más recientes de la Euroliga: en 2009 en Salamanca ganó a Sopron y perdió en la final ante el Spartak, y 2011 en Ekaterimburgo, en las que eliminó al Ros y después se proclamó campeón de Europa ante el Spartak.

El equipo de Miguel Ángel Ortega se medirá por tanto a un rival que como las propias salmantinas comenzó disputando esta temporada la Euroliga: jugó en el grupo A y, como Avenida en el B, quedó quinto clasificado con un balance de 6 victorias y 8 derrotas. De ahí cayó a los cuartos de final de la Eurocup en los que eliminó al Spar Citylift Girona: perdió en casa por 62-65 y luego le dio la vuelta a la eliminatoria ganando en Fontajau por 67-72.

El Galatasaray es un histórico del baloncesto femenino europeo que, como Avenida, tiene una Euroliga en sus vitrinas: la logró en la 2013-2014 precisamente derrotando al Fenerbahce turco en la final por 69-58. Pero además tiene otros grandes resultados: en la 2007-2008 perdió en semifinales, jugó dos veces la Final-Eight y en 2015 y 2016 cayó en los cuartos de final. La pasada temporada en la Eurocup cayó en semifinales frente al Yakin Dogu, finalmente campeón.

Pero esta temporada el Galatasaray ha pegado un importante bajón, en gran parte por los impagos económicos a su plantilla. Tanto es así que algunas jugadoras como su estrella Alex Quigley -se rumorea que la americana con pasaporte húngaro ya lo tiene hecho con el Yakin Dogu para la próxima temporada- ya solo juega la competición europea. En Turquía, el conjunto que dirige Marina Malkovic ni siquiera se clasificó para disputar la fase final de la copa turca y en la Liga hace ya semanas que se han dejado ir: han perdido nueve de los últimos doce partidos en juego, el último este pasado fin de semana ante el Cukurova en su propia pista por 54-75 y actualmente ocupan el puesto noveno de catorce equipos con un pobre balance de 9 victorias y 12 derrotas.

Se trata de una plantilla muy corta de efectivos pero con un quinteto de mucha calidad ofensiva: destaca sobre todo la escolta/alero Alex Quigley, que en la Liga hasta que dejó de jugar estaba promediando 20 puntos por partido, en Euroliga hizo 15,4 y al Girona en cuartos le promedió nada menos que 18,5 y 4,5 rebotes; al base está la veterana turca Isil Alben con medias cercanas a los diez puntos y gran asistente, y en funciones de ala-pívot se encuentra la montenegrina Jelena Dubljevic, ex del Rivas entre otros, que en Euroliga sumó 15,1 puntos por partido siendo siempre una amenaza con sus tiros de larga distancia, mientras que por dentro la referencia es la lituana Petronyte, gran baluarte en la Liga turca con 16,8 puntos, que en Euroliga hizo 13,4 y que a Girona le promedió 9,5 y 5,5 rebotes, en el interior también está la polaca ex de Avenida Ewellina Kobryn -fichada desde Francia a mitad de temporada desde el Lattes Montpellier pero que está teniendo una participación muy residual-. La otra americana del equipo, la joven alero Kaela Davis apenas le hizo dos puntos por partido a Girona en cuartos de final.

La pista

El partido de semifinales ante Avenida se disputará en el Ahmet Comert Sports Hall, un pequeño pabellón con capacidad para algo menos de 2.000 espectadores en el que como ya sucediera ante Girona, las turcos tratarán de crear un caliente ambiente para intentar ayudar a su equipo a dar la sorpresa ante un Avenida que quiere clasificarse para la primera final de la Eurocup de su historia ante un rival que no atraviesa ni mucho menos por su mejor momento y que se quiere agarrar a esta competición como tabla de salvación a un mediocre curso.

Así la ve Pepe Vázquez

El segundo entrenador de Avenida, Pepe Vázquez, es el encargado de analizar a los rivales a los que se enfrenta el equipo salmantino tanto en España como en Europa. Como es lógico y a un día vista del primer partido de semifinales ante el Galatasaray, el gallego ya tiene más que ‘trillada’ la información sobre el conjunto turco. Los primero que destaca Vázquez es que «nos medimos a un rival con una situación complicada, con problemas de cobros, impagos y jugadoras que no están entrenando o ni tan siquiera jugando en la Liga turca». El segundo entrenador de Avenida destaca que «Quigley es su referencia ofensiva. No está jugando ya en la Liga turca pero ante Girona en Eurocup sí que jugó. Muy buena tiradora, acude mucho al bloqueo directo para buscarse situaciones de tiro. Luego está Dubljevic que actúa como falsa ‘4’ y muy peligrosa con tiros de media distancia de 4-5 metros. Ellas son las que asumen gran parte de los ataques del Galatasaray. El equipo turco cuenta con un quinteto de muchísima calidad jugando con tres pequeñas, la base Isil Alben, la francesa Epoupa y Quigley, y luego por dentro con Dubljevic y la lituana Petronyte, que es su referencia interior. Su entrenador juega con muy poca gente en Eurocup, con dos o tres rotaciones como mucho y por eso juegan muy lento y a pocas posesiones para poder ‘guardar’ físicamente a sus jugadoras». Es por ello que según Vázquez, a Avenida le interesa «todo lo contrario, un partido muy rápido y dinámico, presionar a toda pista, dificultar mucho la subida del balón para que ya se cansen y que no tengan ataques cómodos. Hay que castigar así a las que más juegan. Salvo Petronyte, fuerte físicamente, tenemos mucha diferencia interior y hay que aprovecharlo.El pabellón es pequeño y querrán tener un buen ambiente pero nosotras llegamos en un gran momento».