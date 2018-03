Baloncesto adaptado El Fundación Grupo Norte apura en busca de la 'Final Four' Imagen del Fundación Grupo Norte frente al Vistazul. / El Norte Necesita sumar el mayor número de triunfos en los cuatro partidos que le restan EL NORTE Valladolid Jueves, 15 marzo 2018, 13:39

El Fundación Grupo Norte afronta la recta final de la temporada con el objetivo de poder entrar en la Final Four, para lo cual deberá sumar todas las victorias posibles, empezando por este sábado en Sevilla ante el Vistazul, equipo que ya está descendido y que, a priori, no debería suponer un obstáculo para los vallisoletanos, aunque éstos van con el máximo respeto y dispuestos a no relajarse.

El técnico del cuadro morado, José Antonio de Castro, quiere aprovechar este choque para dar minutos a los que menos juegan y para que toda la plantilla llegue a este final de campaña en el mejor estado de forma posible, y con la máxima ilusión y ambición, para poder cumplir con ese reto de llegar a la Final Four, sobre todo, tras la decepción que supuso su participación en la Copa del Rey.

Por eso no quiere relajaciones y confía en poder desplegar un buen juego, que les permita coger fuerzas para afrontar los siguientes compromisos, en los que sí será fundamental echar el resto, puesto que los contrincantes son rivales directos en esa lucha por quedar entre los cuatro primeros clasificados: Mideba Extremadura, Bilbao y Amfiv de Vigo.

Durante esta semana ha pedido a sus jugadores «la máxima seriedad» para afrontar los cuatro partidos que faltan por disputarse, desde este sábado en Sevilla, aunque pueda tratarse de un mero trámite ante un equipo que no ha ganado ni un solo partido esta temporada, hasta el último, puesto que el Fundación Grupo Norte seguirá dependiendo de sí mismo para conseguir su meta.

De Castro podrá contar con todos los jugadores, que recibieron una importante inyección de moral tras la victoria ante Gran Canaria, y que aspiran a seguir demostrando, hasta el último día, que son capaces de lo mejor, de dar el máximo cada uno para tratar de acabar el presente ejercicio con el mejor sabor de boca posible.