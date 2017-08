DEL EUROPEO DE VOLEIBOL A LA LEB ORO Omid Etemad, fisioterapeuta del Palencia Baloncesto, se encuentra en Estonia con la selección española Omid Etemad, segundo por la izquierda, con el cuerpo técnico. / EL NORTE ESTHER BENGOECHEA PALENCIA Martes, 22 agosto 2017, 11:13

Ocho años lleva ya Omid Etemad como fisioterapeuta de la selección española de voleibol masculina, y los cuatro últimos en la absoluta. Actualmente se encuentra en Estonia, junto al resto de la expedición nacional, preparándose para disputar el Campeonato de Europa de la próxima semana en Polonia.

«Empalmo varias temporadas seguidas. El año pasado fue igual y me reincorporé unos días más tarde al Palencia Baloncesto», afirma el fisioterapeuta de la selección y del club colegial. «Cuando algo te gusta, lo llevas de mejor forma. Claro que me apetecía estar en la playa, pero ya tendré tiempo», añade desde el hotel donde está concentrado en Estonia.

La selección de voleibol no ha parado de trabajar desde junio, donde ha participado en un clasificatorio de la Liga Mundial, en la Liga Mundial y ahora disputando amistosos de cara a los choques oficiales ante Rusia, Bulgaria y Eslovenia. «Nos ha tocado el grupo más difícil y será complicado. Estar aquí ya es un premio», afirma Omid, que nunca ha jugado a baloncesto ni a voleibol. «Yo era de fútbol, soy muy bajito para los otros deportes», argumenta.

Omid Etemad continúa por segundo año en el cuerpo técnico del Palencia Baloncesto. «Tengo mucha ilusión porque es un proyecto nuevo. Estamos intentando lograr un equipo competitivo y enganchar a la afición. El nivel de la liga va a subir por lo que necesitamos trabajar más para estar arriba», argumenta, con la vista ya puesta en la pretemporada.

«Es el momento más crítico para lesionarse y tenemos que prevenirlo con calentamientos, una buena preparación física y estar casi a diario con ellos por el tema de dolores y sobrecargas», explica.

Otra de las pasiones de Omid, aparte de la fisioterapia y los deportes, es la música, concretamente el piano. Comenzó a tocarlo de niño y estuvo diez años aprendiendo. Ha vuelto a retomarlo el año pasado, después de mucho tiempo sin sentarse frente a él, porque le relaja tras un día duro.

El domingo perdió una apuesta y tuvo que tocar el piano del hotel. «Yo no sabía que me estaban grabando, con la vergüenza que me da que me oigan», afirma el fisioterapeuta del Palencia Baloncesto.