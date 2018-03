LIGA FEMENIA DIA Erika de Souza: «Quiero seguir la próxima temporada en el Perfumerías Avenida» Erika de Souza celebra una canasta durante un partido de Euroliga de Avenida. / MANUEL LAYA La pívot brasileña asegura que «la próxima temporada voy a echar mucho de menos a Miguel» JUANJO GONZÁLEZ SALAMANCA Jueves, 15 marzo 2018, 13:10

Es sin duda una de las mejores pívots de la historia del baloncesto femenino. Erika de Souza acaba de cumplir 36 años y la brasileña cree que todavía le quedan un par de temporadas antes de retirarse. Si por ella fuera, las cumpliría en Salamanca, donde acaba de casarse y se siente tremendamente feliz. Tras superar una lesión de rodilla que la ha tenido renqueante durante media temporada, ahora la carioca afirma sentirse en plenitud física y mental para afrontar la lucha por los títulos de la Liga y la Eurocup.

–Como ya pasó la temporada pasada, el Perfumerías Avenida vuelve a llegar completamente en forma al tramo final de la temporada.

–Sí, estamos muy contentas por poder llegar a los momentos importantes de la temporada en un gran estado. Estamos todas muy metidas en los partidos y así cada día podemos dar lo mejor de nosotras de forma individual y como equipo en la cancha.

–El entrenador Miguel Ángel Ortega está haciendo casi un reparto milimétrico de los minutos entre todas las jugadoras para que todas lleguen frescas al tramo decisivo de la temporada. Eso para jugadoras top como tiene Avenida es difícil de asimilar porque están acostumbradas a jugar muchos más minutos.

–Tengo que reconocer que a mí me costó el año pasado cuando llegué de nuevo al club. Yo estaba acostumbrada a jugar más de 30 minutos por partido cada temporada y algunos partidos casi llegando a los 40 en la cancha. Me extrañó eso de Miguel y de Mavi (preparadora física) cuando llegué. Pero tengo que reconocer que para mí es mucho mejor. Tengo ya 36 años y me viene mejor dosificarme los minutos en la cancha porque así cada minuto que estamos en la pista podemos estar a tope. Y cuando nos cansamos, pedimos el cambio y a descansar en el banquillo. Es lo mejor.

–Miguel Ángel Ortega es muy exigente en los partidos y en los entrenamientos con las jugadoras, pero luego también sabe ganarse a las jugadoras fuera de la cancha donde es mucho más cercano.

–Sí, es muy buen entrenador, nos deja en la cancha mucha libertad en ataque pero también nos exige mucho en defensa. Es un poco como un padre para nosotras, pero un padre bueno... Estamos muy contentas con él. Y luego si te pasa algo a nivel personal es muy cercano, se puede hablar con él y te escucha como si fuera un padre para ayudarte y eso es muy importante para una jugadora.

–¿Sabe que ya ha declarado que al final de la temporada se marchará del CB Avenida?

–Lo voy a echar mucho de menos la próxima temporada. Es exigente pero muy amable al mismo tiempo. Echaré de menos hasta sus broncas, su cariño... Estamos encantadas con él.

–En cuanto a su temporada personal, el inicio seguro que ha sido como un infierno para Erika por sus continuas molestias en la rodilla.

–Sí, un poco infierno sí que fue. Tenía muchas ganas de jugar y ayudar al equipo en la cancha pero me molestaba mucho. Ahora estoy siguiendo un tratamiento que me va muy bien y podré jugar el resto de la temporada a mi mejor nivel.

–¿Llegó a pensar que podría ser el final de su carrera?

–No. Quiero jugar un poco más y luego ya me retiro. Quiero ser madre pero no muy tarde.

–¿Ha pensado ya cuánto le gustaría dejar el baloncesto?

–Tengo ahora 36 años, yo creo que a los 38 años sería una buena edad.

–¿Irá este verano a la WNBA?

–No, estaré descansando en mi casa, tengo que amueblarla (ríe), quiero estar con mi familia y preparar bien la próxima temporada.

–Cuando regresó a Salamanca la pasada temporada dijo que quería retirarse aquí. ¿Quiere seguir la próxima temporada en Avenida?

–Claro que sí, me encantaría seguir, no hace falta ni preguntármelo. Me apetece seguir en Salamanca y seguir disfrutando del baloncesto aquí.

–La próxima semana arrancan las semifinales de la Eurocup femenina ante el Galatasaray, único título que falta en las vitrinas del club.

–Sí, tenemos mucha ilusión por poder llegar muy lejos en esta competición. Es una misión que nos hemos puesto todas las jugadoras, aunque sabemos que tendremos que hacer nuestro mejor baloncesto para eliminar a un gran equipo como el Galatasaray, que tiene muy buenas jugadoras.

–Se encuentra en un momento muy especial de su vida.

–Sí, acabo de cumplir los 36 años, acabo de casarme con la persona que más quiero y que más me quiere... Además lo he hecho en Salamanca, rodeada de mis amigos, de la gente que me quiere y en una ciudad que me encanta. Estoy en el mejor momento de mi vida. Y además, la rodilla ya no me duele (sonríe) y ahora ya puedo entrenar y jugar como yo quiero. No puedo medir más.

–¿Por qué se ha casado en Salamanca?

–Es que Salamanca es mi ciudad, soy feliz aquí. No podía tener otro sitio mejor para casarme que aquí. Es donde he pasado los mejores momentos de mi vida, con gente que no ha parado de ayudarme. Es un privilegio casarme aquí, rodeada de compañeras, amigos, de mi presidente... Es la ciudad donde más he disfrutado y, no lo olvidemos, donde he ganado más títulos.

–Desde que llegó a Salamanca siempre se sintió muy querida por la afición y el club.

–Mucho, muy querida, me encanta Salamanca. Tengo ganas de seguir jugando dos o tres años más y luego ya ser madre, porque no quiero ser una madre muy mayor (sonríe).

–En España ha jugado en Barcelona, Valencia y Salamanca. ¿Es aquí donde más feliz ha sido?

–Sí, seguro. Salamanca es la ciudad que más amor me ha dado, más cariño de la afición, de toda la gente, de mi presidente, de la gente del club, de todos los medios. Aquí estoy muy contenta.