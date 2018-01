NIKOLA CVETINOVIC «Nos duele mucho la derrota porque tuvimos el partido en nuestras manos» Nikola Cvetinovic entra a canasta ante la defensa de Fall en el Adolfo Nicolás. / MARTA MORAS ESTHER BENGOECHEA PALENCIA Martes, 16 enero 2018, 11:40

El Chocolates Trapa cayó derrotado en el último segundo ante el Melilla Baloncesto, después de una pésima primera parte -ofensivamente hablando-. El despertar de los morados no fue suficiente para hacerse con el triunfo, ni los 23 puntos de Nikola Cvetinovic, el mejor de los de Prado con 24 puntos de valoración. Con esta nueva derrota, la segunda consecutiva y la décima de la temporada, los palentinos continúan fuera de la fase de ascenso.

-¿Cómo valora la derrota del viernes ante el Melilla?

-Es una derrota que nos ha dolido mucho porque creo sinceramente que tuvimos el partido en nuestras manos, pudimos ganar. El primer cuarto estuvimos un poco abajo, creo que fue un poco de mala suerte porque cuando hemos visto el vídeo nos hemos dado cuenta de que lanzábamos buenos tiros, en buenas posiciones y que eran abiertos. Metieron más que nosotros en el primer cuarto y esa diferencia marcó el partido. Logramos igualar su nivel pero tuvimos mala suerte. Duele mucho por la afición y por todo, pero ya estamos trabajando en el siguiente encuentro para lograr la próxima victoria en nuestra cancha.

-¿Le costó mucho al equipo entrar en el primer cuarto?

-Sinceramente no lo creo, no salimos a jugar diferente a otros partidos. Creo que fue mala suerte. Nosotros no metíamos nuestras ocasiones y ellos sí. Las posiciones de lanzamiento eran buenas pero el balón no estaba por entrar.

-¿La diferencia de puntos inicial fue demasiado grande para lograr la victoria?

-Cuando pierdes por 13 puntos y logras igualar el resultado, después es difícil mantenerlo. El Melilla es un gran equipo, que tiene muy buenos jugadores con experiencia en esta liga y enACB. Era difícil pero tuvimos oportunidades en el último cuarto, aunque la pelota volvió a no querer entrar. Jordi tuvo un rebote que fue falta y luegon tuvimos mala suerte con el triple de Andrés en el último segundo, donde también le molestaron en el tiro final.

-¿Influyeron las decisiones arbitrales en el resultado final?

-La afición no estaba contenta al final del partido con los árbitros, pero esto es baloncesto, un día se pita y otro día, no. Es la mala suerte que tuvimos y ya está.

-Usted logró 23 puntos y jugó su mejor partido de la temporada...

-Sí, esto es algo bueno de todo el equipo porque en cada partido puede ser cualquiera el que anote tantos puntos. Hace unos días fue Urko, otro Jordi. Este partido fue una oportunidad para mí, logré meter dos o tres seguidos en el segundo cuarto y tenía un buen ritmo de partido, por eso me buscaban mis compañeros. Fue un partido que se abrió para mí, y ojalá lleguen muchos más.

-Logró poner al público en pie con su mate...

-Necesitábamos eso, levantar al público para cambiar un poco la tónica del partido, por eso hice la jugada más intensa porque necesitábamos la afición a nuestro lado, para meter más presión al equipo rival y a los árbitros. Por eso era importante que hiciese un contacto fuerte con el balón.

-¿Es duro ver al equipo fuera de los puestos del ‘play off’?

-Sinceramente, aún nos quedan 16 partidos por jugar y en baloncesto todo puede variar en tres o cuatro encuentros. Podemos cambiar toda la dinámica de la temporada, como cuando ganamos cuatro partidos consecutivos en la primera vuelta. Este equipo puede conseguirlo, ganar varios encuentros seguidos con una buena racha y entrar en el ‘play off’. Eso es lo que estamos buscando y por lo que trabajamos, por conseguir un puesto en la fase de ascenso. El equipo está muy concentrado y a un nivel muy alto para conseguirlo.

-¿Cómo trabaja el equipo en el día a día?

-Nosotros entrenamos muy bien y estamos en una buena dinámica de trabajo. Entrenamos muy duro y seguro que los resultados van a llegar pronto. El otro día ante el Valladolid tuvimos suerte, pero ante el Melilla no logramos ganar al final del encuentro.

-Las dos últimas derrotas consecutivas del equipo han sido muy ajustadas...

-Nosotros plantamos cara en todos los partidos y por eso seguro que vamos a luchar y que tenemos oportunidades para ganar. Contra el Cáceres estuvimos dentro del partido y a punto de ganarlo, y también contra el Melilla, pero los resultados ya llegarán.

-¿Qué os dice Joaquín Prado?

-Que sigamos trabajando porque vamos a darlo todo por este equipo y por nuestra afición.

-¿Es difícil entrenar con tanto frío?

-Sí, es difícil entrenar así y muy diferente, pero ya poco a poco nos estamos acostumbrando a entrenar en Villamuriel. Llevamos ya luchando dos o tres meses contra este intenso frío, pero ojalá que en dos o tres semanas podamos irnos ya a trabajar al nuevo pabellón.

-¿Cómo ve al siguiente rival?

-Es un equipo muy atlético, que busca un ritmo muy alto de juego para correr, porque tienen jugadores con mucha facilidad para meter puntos y son muy físicos. Tiene una plantilla con mucha experiencia en esta liga. Es un conjunto muy peligroso, que tiene un gran potencial y suele hacer muchos puntos y tenemos que estar muy concentrados en defensa para que no nos hagan demasiados. Tenemos que lograr ralentizar el partido, hacerlo más lento, para que no se encuentren cómodos fuera de su ritmo de juego.