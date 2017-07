Desbandada en el Palencia Baloncesto Los jugadores del Palencia Baloncesto, en el último partido de la pasada temporada en el pabellón Adolfo Nicolás de Villamuriel. / Antonio Quintero La nueva plantilla girará en torno a Urko Otegui, el único jugador que podría continuar otro año ÁLVARO MUÑOZ Palencia Lunes, 24 julio 2017, 11:36

«No es necesaria una revolución de plantilla». Así de contundente se mostraba el nuevo entrenador del Palencia Baloncesto, Joaquín Prado, el pasado 18 de julio. «Llego a una plantilla que ha jugado la final del play off de ascenso a ACB», continuaba el técnico asturiano. Pues tan solo seis días después, la afición colegial ha visto cómo los jugadores de la campaña pasada iban abandonando la entidad palentina para recalar en otros conjuntos de la LEB Oro.

Entre tantos cambios de jugadores, el único que podría sobrevivir de temporadas pasadas es el capitán Urko Otegui, quien al finalizar la campaña pasada aseguró que escucharía primero al Palencia. De completarse la renovación, el pívot vasco afrontaría su séptimo año en el conjunto colegial. «Urko podría seguir, pero no hay nada cerrado», aseguró ayer tajantemente el vicepresidente del Palencia Baloncesto, Fernando Martínez-Zulaica.

Jugadores importantes en temporadas pasadas han decidido poner punto y final a su etapa con la camiseta del Palencia Baloncesto. Dani Rodríguez, Romà Bas, Marc Blanch, Joan Tomàs, Gabas Maldunas y Lamont Barnes ya han confirmado su marcha y otros jugadores como Josep Pérez, Jhornan Zamora y Mamadou Samb, aunque sin equipo, no seguirán en Palencia. «La única oferta de renovación que hemos planteado ha sido a Dani Rodríguez, pero desde Melilla le han presentado una oferta totalmente irrenunciable. Con el resto de la plantilla de la temporada pasada hemos tenido algún contacto, pero se puede decir que al único jugador que hemos perdido ha sido a Dani Rodríguez», afirmó ayer el vicepresidente.

Y es que con el mes de julio en su recta final, la directiva del Palencia Baloncesto aún no ha anunciado ningún fichaje, ni ninguna renovación. «Ahora esa anécdota no nos preocupa. Queda más de un mes para empezar la pretemporada. El mercado ha pegado una subida considerable y tenemos que ir con tiempo a la hora de confeccionar la plantilla. Hay muchos rivales con potencial económico, así que la liga va a pegar un salto de calidad importantísimo», afirmaba el entrenador del Palencia Baloncesto, inmerso en la preparación del Campeonato de Europa sub 18, que se celebrará en Eslovaquia entre el 29 de julio y el 6 de agosto.

En la misma línea se encuentra el presidente de la entidad colegial, Gonzalo Ibáñez, que manda un mensaje de tranquilidad a los aficionados. «Andamos con más premura por diferentes circunstancias. Como todos los años, hay equipos que ya tienen gran parte de los fichajes y otros, como nosotros, que vamos más despacio, pero que nadie se preocupe», comentaba el presidente del club, Gonzalo Ibáñez.

Con tanta salida del vestuario palentino, la directiva centra sus esfuerzos en la contratación de tres o cuatro jugadores franquicia. «Lo primero que queremos hacer es cerrar los acuerdos con jugadores que sean referencia la próxima campaña. Nosotros, económicamente, estamos por debajo de muchos clubes. Todos los equipos queremos a los mismos jugadores», comentó el vicepresidente, que asegura que «lo importante es que no nos volvamos locos a la hora de buscar jugadores».

La realidad es clara y no deja lugar a dudas: el Palencia Baloncesto no cuenta con ningún jugador en su plantilla. Tan solo Dani Pérez había dado el sí, quiero al club colegial, pero el entrenador del Gipuzkoa Basket, Porfi Fisac, se ha entrometido en el fichaje del base catalán, que competirá la próxima temporada en ACB. «Igual las circunstancias nos obligan a cambiar más de la cuenta», concluyó el vicepresidente del club palentino, Fernando Martínez-Zulaica.