EUROLIGA FEMENINA Con el colista no puede fallar Avenida Angel Robinson, defendida por la alemana Baer en el partido ante el BLMAen Würzburg. / MANUEL LAYA El equipo salmantino visita al BLMA francés en el primer partido de la segunda vuelta de la Euroliga con la obligación de ganar para seguir peleando por los 1/4 de final JUANJO GONZÁLEZ SALAMANCA Miércoles, 13 diciembre 2017, 12:54

El Perfumerías Avenida arranca esta noche la dura segunda vuelta de la Euroliga Femenina, en la que el club salmantino tendrá que disputar nada menos que cinco partidos lejos de Salamanca y solo dos ante su afición en el pabellón de Würzburg. El equipo de Miguel Ángel Ortega, tras su última derrota en la pista del Famila Schio el pasado jueves, cerró la primera vuelta ya fuera de los cuatro primeros puestos que dan derecho a disputar los cuartos de final de la máxima competición continental, el reto de un CBAvenida que hoy a partir de las 20:00 horas en el Palais Des Sports de Lattes no puede fallar en la pista del actual colista del grupo B. El BLMA de Montpellier solo ha ganado un partido en las siete jornadas iniciales de la fase de grupos -el que venció al Nadezhda ruso en su pista por 76-69.

El equipo de Ortega se enfrenta a un calendario durísimo en este inicio de segunda vuelta con cuatro encuentros consecutivos fuera de Salamanca y en los que se jugará gran parte de sus aspiraciones: BLMA en Francia y Ekaterimburgo (Rusia)antes de que termine el año 2017, y Wisla Can Pack el 3 de enero en Poonia y el Yakin Dogu turco el 10 de enero. En este sentido y con las visita a tierras rusas y turcas casi inalcanzables por la enorme diferencia de presupuesto con respecto a sus oponentes (aunque al Ekaterimburgo ya lo doblegó en Würzburg), los partidos en Francia y Polonia se antojan por tanto trascendentales.

Mala Liga y sin Kobryn

El BLMA no solo está haciendo una mala Euroliga sino que su papel también está siendo mediocre en la Liga francesa para un club que está compitiendo en Euroliga: tras nueve jornadas disputadas, las de Rachid Meziane son quintas en la tabla -su campeonato nacional solo tiene 12 clubes- con solo cinco victorias y cuatro derrotas, la última el pasado sábado en la pista del Villeneuve por 62-60.

Por si fuera poco en las últimas semanas se ha hecho oficial la salida del BLMAde la mejor jugadora que tenía en sus filas, la pívot polca Ewelina Kobryn, ex del CBAvenida que era la referencia interior del conjunto de Montpellier.

La de Würzburg (64-34) no ha sido la única derrota abultada del BLMAen la primera vuelta de la máxima competición continental: perdió 56-80 con el Yakin Dogu, 79-63 con el Fenerbahce o 100-46 contra el Ekaterimburgo. Las galas son el peor equipo con menos anotación ce la Euroliga con solo 56,7 puntos por partido (eso sí, muy cerca del os 59,5 de Avenida) y es el segundo que más encaja con 76,8 -ahí las de Ortega están mucho mejor con solo 55,2 por partido-.

En cuanto a las salmantinas, Ortega volverá a tener a todas las jugadoras disponibles aunque Erika de Souza sigue arrastrando molestias en su rodilla izquierda -el sábado ante el IDKGipuzkoa estaba muy coja y apenas disputó dos minutos-. Se espera que tras los dos primeros partidos, el último fichaje Kim Mestdagh dé un paso adelante desde el exterior, una zona del campo en la que las de Ortega andan necesitadas en Europa de jugadoras efectivos y resolutivas.

Por último, Avenida estará también muy pendiente de lo que pase en el resto de partidos, especialmente en el Schio-Yakin Dogu y el Nadezhda-Fenerbahce, éste último en el que el conjunto ruso podría echar una mano a las salmantinas si da la sorpresa ante el actual cuarto clasificado del grupo B.

Ortega, sincero

El entrenador del CB Avenida, Miguel Ángel Ortega, señaló que «estamos en la época de los partidos vitales. Son prácticamente decisivos. Es decisivo porque tenemos la ambición de llegar muy lejos en la Euroliga. No solo estamos aquí para competir. Tenemos ambiciones. Posiblemente no estemos al mil por mil, pero yo tengo mucha ilusión por ganar». Con respecto al rival dice que «es un equipo de Euroliga. Nosotros en la Euroliga somos una cenicienta que quiere llegar lejos porque el año pasado logramos el triplete y nos quedamos a un paso de la Final-Four. Este año yo estoy aquí porque tengo básicamente la ilusión de meterme en la Final-Four, no hay otro motivo. Este año yo tengo la ilusión de dar un paso más».