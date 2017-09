Baloncesto | EBA El Club Baloncesto Venta de Baños jugará en Liga EBA La Federación ha ampliado el plazo de admisión hasta el próximo martes a las 13:00 horas EL NORTE Palencia Sábado, 9 septiembre 2017, 17:34

«Desconocemos el grupo en el que jugaremos, pero el Club Baloncesto Venta de Baños competirá la próxima temporada en EBA». Así lo confirmaba ayer el entrenador del conjunto venteño, Juan Carlos Pedrosa, tras conocer que la Comisión Delegada había ampliado el plazo de admisión de equipos a EBA hasta el próximo martes a las 13:00 horas. «Ahora mismo hay tres o cuatro plazas vacantes. Nosotros somos los primeros en la lista, así que no hay dudas», aseguró ayer el técnico, quien no dudaba denunciar a la Federación Española de Baloncesto por la inadmisión de su equipo en la Liga EBA. «La Federación no quiere más denuncias y ha optado por acudir por la calle del medio. Nosotros íbamos a solicitar daños y perjuicios, porque ya habíamos planificado la temporada», añadió Pedrosa.

De esta forma se pone final a una situación esperpéntica, ya que el Consejo Superior de Deportes desestimó el recurso del Baloncesto de Venta de Baños, en el que pedían la plaza de EBA que les fue otorgada el 18 de julio y posteriormente dada al Zarauz. Los venteños, que descendieron deportivamente de categoría la pasada campaña, recibieron un escrito de la Federación de Baloncesto, el pasado 18 de julio, anunciándoles una plaza en dicha categoría. «Con esta decisión se hace justicia y jugaremos en la categoría que nos merecemos», concluyó tajantemente el entrenador venteño.