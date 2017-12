El Chocolates Trapa cae derrotado ante el Prat

No pudo ser. El Chocolates Trapa no sumó la cuarta victoria consecutiva, a pesar de tener opciones de victoria hasta el último segundo en un partido muy igualado. Así, el CB Prat se hizo con el triunfo y cortó su racha de dos derrotas consecutivas para acercarse a la Copa Princesa. El exjugador morado Blanch, con 22 puntos, lideró el triunfo local ante un equipo palentino que luchó de tú a tú y pudo forzar la prórroga, pero en primer lugar Pressley y en segundo Urko no atinaron.

El conjunto de Arturo Álvarez es un equipo con jugadores de alto nivel y con las ideas claras. No es casualidad, pues, ver el inicio de temporada que ha realizado. El Chocolates Trapa estaba avisado de la dureza de los catalanes en casa, pero en los primeros minutos salieron adormecidos. Un 6-0 de parcial para los locales lo corroboraba, con Andriuskevicius haciéndose grande en la pintura. Tardó casi tres minutos el conjunto de Prado en anotar sus primeros puntos, y llegaron con dos tiros libres de Urko. El pívot lituano y Agada mantuvieron una buena renta de los potablava en los primeros minutos -10-4, en el minuto 4-, mientras que la entrada de Blanch propició todavía más arsenal ofensivo. Un triple suyo puso el 17-10 en el marcador, pero entre Miso y Cvetinovic maquillaron el resultado al término de los primeros diez minutos (23-18).

Miso, con contrato hasta el próximo viernes, fue el máximo anotador morado con 14 puntos

Prado se desesperaba en el banquillo por algunas pérdidas evitables, algunas de ellas a media pista por una precipitación innecesaria. Con Miso de base, poniendo experiencia y tirando de galones, el equipo palentino apretó atrás, cerrando a Agada -y aprovechando algunos tiros fáciles fallados del Prat- y dando la vuelta al marcador con una canasta de media distancia de Barnes (25-26). Movía mejor el balón en ataque el conjunto visitante y el Prat se colapsó en ataque. Miraba atónito Álvarez desde el banquillo, pero Andriuskevicius y Portugués volvieron a poner por delante a los catalanes con un gancho y un triple tras bloqueo de libro. Las pérdidas lastraban otra vez a los morados, que sin embargo firmaron un parcial de 3-11 para irse al descanso por delante (37-40) con dos triples superlativos de Miso, en racha y con la confianza por las nubes.

El paso por vestuarios no cambió la inercia del Chocolates Trapa, que salió muy acertado en ataque con Pino, que con cuatro puntos seguidos permitió a los castellanos abrir una brecha notable (37-46). Se ponía las manos en la cabeza Arturo Álvarez por la pasividad defensiva de los suyos, pero en apenas un minuto, Agada y Blanch, con un triple, empataron nuevamente el choque. El partido entró en un toma y daca divertido pese a unos porcentajes bajos en ambos equipos. Otegui, desde la línea de tiros libres, puso por delante a los visitantes justo antes del último periodo (53-54) con todo por decidir.

Comenzó mejor el Prat, con Blanch, omnipresente, y Martí anotando fácil a tabla, pero Garrido respondió rápidamente para el Palencia con un triple. El partido continuó con la misma tónica, la de la igualdad y los nervios en ambos conjuntos. Ninguno de los dos equipos fue capaz de tomar las riendas del encuentro y se llegó a los últimos minutos con un vaivén de tiros libres. Urko Otegui puso el 68-69 a falta de 41 segundos con dos tiros libres, pero en el siguiente ataque Campbell no fallo desde la misma de línea. Dibujó Prado una jugada de pizarra para Pressley, pero el estadounidense falló -al contrario que ante el Carramimbre Valladolid-. Agada no acertó uno de sus dos tiros libres, por lo que a falta de 7 segundos el Chocolates Trapa tuvo la oportunidad de mantenerse en el partido y forzar la prórroga, pero Urko no acertó en la canasta y la victoria se quedó en el Joan Busquets.

=