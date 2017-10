Baloncesto Victoria del CBC en Coruña Gant en un partido anterior ante el Chocolates Trapa / . OTAZO Los de Paco García controlaron el ritmo de partido manteniendo, desde el segundo cuarto, la distancia en el marcador IRENE RUIZ Valladolid Viernes, 20 octubre 2017, 23:26

A pesar de comenzar desafortunados de cara al aro, el CBC consiguió imponer su ley en Coruña. Alcanzado el minuto 7 de partido Sergio de la Fuente inauguró el marcador vallisoletano con un más dos, 7-2 en el luminoso. Los visitantes comenzaron a encontrarse en el partido, conseguían hacerse olvidar de la falta de su brújula Alvarado.

El tramo de igualdad al principio del segundo cuarto se fue diluyendo en favor de los visitantes que poco a poco se imponían en el marcador. Castaño le daba el relevo a Chatman a los tres minutos. El joven base saltó a la pista demostrando su desparpajo desde el primer balón, se atrevió desde la línea de tres a pesar de errar lanzamiento.Una buena racha visitante alcanzado el tercer cuarto lograba controlar el partido a base de puntos. Superado el minuto 5 el Carramimbre consiguió un colchón de 8 puntos, podrían haber sido 10 si De la Fuente hubiera anotado sus dos tiros libres. El vallisoletano Aranzana pedía tiempo muerto para intentar deshacer el parcial de los de Paco García. Primer triple visitante a manos de De la Fuente, Mike Torres respondía con otro, colocando el 45-50 en los últimos tres minutos del tercer cuarto. Canastón para un más dos, 45-53 para mantener la buena racha. Chatman y De la Fuente dominaban de cabo a rabo, malas noticias para el Leyma que veía como se le escapaba el partido en el último minuto del tercer cuarto. El más diez se le resistía a los visitantes, finalmente 46-55 al final del penúltimo tiempo.

El CBC Valladolid conseguía mantenerse como dueño del partido. Triple de Trevor desde la esquina que fue doblegado por el de Gant. Los visitantes mantenían su colchón de 9 puntos. Tiempo muerto local para tratar de restar la distancia de 8 puntos. El Leyma perdía el balón, técnica a Flis fruto de la impotencia. El Valladolid no echaba de menos a Alvarado pero no conseguía transformar los tiros libres con facilidad. Sergio de la Fuente, muy luchador bajo el aro, sacába petróleo de todas las acciones ofensivas. El público insistía en el sí se puede a pesar de no haber reducido en un solo punto la distancia en el marcador. Chatman volvía a la pista para jugar los últimos cinco minutos. Los visitantes consiguieron anular el acierto anotador del Leyma desde los primeros dos minutos de cuarto. A diferencia del estreno en casa ante el Suimac, esta vez las ardillas conseguían controlar los rebotes ofensivos. El Leyma no daba el partido por perdido y se situaba a 4 en los últimos dos minutos. Chatman, una vez más, anotaba el más dos sin oposición, 57-63 y tiempo muerto. La defensa del Leyma se endurecía, el partido entraba en el último tramo de partido. A pesar de los problemas en la circulación de balón, el CBC terminó imponiéndose por 59-67.