«Un triunfo ante el Ourense nos permitiría centrarnos en alcanzar el 'play-off'»

Ángel Concejo, de Autofor, hace entrega del nuevo vehículo Ford a Lamont Barnes. / El Norte Los socios podrán adquirir localidades a 5 euros, mientras las entradas para el público tendrán un precio de 10 euros MIGUEL ÁNGEL PINDADO Valladolid Jueves, 22 febrero 2018, 19:13

El Carramimbre Valladolid se mide este viernes (20:45 horas) al Río Termal Ourense, uno equipo en plena racha ascendente, con el fin de conseguir su duodécima victoria que le daría la permanencia en la categoría y le permitiría afrontar los diez partidos que faltan de competición con el objetivo de meterse en los 'play-off' de ascenso.

Paco García reconocía que es muy importante conseguir este duodécimo triunfo. "Queremos que todos los partidos que nos faltan para concluir la liga regular sean importantes. Una victoria ante Ourense nos aseguraría la permanencia, que es el principal objetivo, pero también nos daría la oportunidad de centrarnos en intentar alcanzar los 'play-off' de ascenso. Creo que seis o siete equipos lucharemos por tres plazas y me gustaría que nosotros, un club recién ascendido, lograsemos la hazaña de alcanzar los 'play-off'".

Pero no resultará fácil ya que el rival de este viernes (20:45 horas) llega al Pisuerga con una espectacular racha de siete partidos ganados de los últimos ocho. "No es el Ourense de la primera vuelta. Han fichado a Rozitis y Zamora y le han cambiado por completo la dinámica. Cuentan con unos anotadores excepcionales como el base Johnson o los aleros Uzas, Trist y Manzano, y también cuentan con Zamora, un viejo conocido de Valladolid. Es un equipo con muchos centímetros donde destaca Ndoyé y que recupera muchos balones en el rebote", analizó Paco García, que apuntó como claves del encuentro "evitar que sus lanzadores estén cómodos ya que son muchos jugadores los que suman, controlar el rebote y evitar las pérdidas de balón. Nuestra trabajo defensivo debe ser muy intenso para que los marcadores no alcancen registros muy altos porque nosotros no tenemos capacidad para mantener la regularidad anotadora de otros equipos".

Entradas a 5 y 10 euros

Para este encuentro, el club ha decidido poner a la venta para los socios entradas a 5 euros con el fin de que puedan ir acompañados de amigos o familiares mientras que para el público las entradas para este encuentro costarán 10 euros.

Igualmente, el club ha llegado a un acuerdo de patrocinio con la Diputación de Valladolid a través de Alimentos de Valladolid y este encuentro ante el Ourense estará patrocinado por Obrador Artesano La Giralda de Castilla (Calle Ramón y Cajal 21, junto Mesón Pedro), que expondrá en las barras del pabellón degustaciones de sus productos.

Un Ford para Lamont

El concesionario Autofor de Valladolid hizo entrega ayer de un vehículo para Lamont Barnes, el último fichaje del Carramimbre Valladolid. Ángel Concejo, responsable del concesionario de Ford que patrocina y ayuda al club de baloncesto y a otros deportes de la ciudad, fue el encargado de hacer entrega de forma oficial del nuevo vehículo para el veterano Barnes.