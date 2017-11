Baloncesto El perímetro de Araberri, un escollo para el Carramimbre Imagen del partido del Carramimbre ante el Breogán / H. Sastre Los dos equipos, que se enfrentan en Pisuerga, están igualados a cuatro victorias VÍCTOR BORDA Valladolid Jueves, 9 noviembre 2017, 13:41

El Carramimbre Ciudad de Valladolid tiene este viernes (20:45 horas) un partido ante un rival directo por ocupar los puestos de media tabla, el Sáenz Horeca Araberri. El choque se celebra en el polideportivo Pisuerga. Paco García podrá contar con todos sus efectivos para este encuentro.

El técnico vallisoletano destacó «la posibilidad que ha tenido Araberri de cerrar una plantilla de buen nivel a última hora, con calidad física y de anotación» con jugadores con aspiraciones que, finalmente, se habían quedado sin equipo.

«Si nososotros queremos quedar en media tabla, Araberri es un rival directo», aseguró Paco García. «No es casualidad que lleve las mismas victorias que nosotros y 'averages' parecidos. En el exterior sobresalen el trío formado por Wintering, Dee y Edwards, que anotan el 70% de los puntos de su equipo. Mitrovic les da una rotación de calidad. Luego está el oficio por dentro de un viejo conocido como Uclés. Araujo y Pechacek les aportan dureza y rebote. Me preocupa que logran muchas rechaces en ataque. Habrá que estar atentos a los jugadores que meten y a los que no anotan mucho para que no se beneficien de los marcajes sobre sus anotadores».

El técnico, que prefirió morderse la lengua a la hora de valorar las ventanas FIBA, destacó que los pequeños detalles pueden decidir este encuentro.