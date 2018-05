Baloncesto Partido a vida o muerte para el Carramimbre Partido del Carramimbre conra el PRAT en noviembre. / Gabriel Villamil El Ciudad de Valladolid disputa este viernes (20:45 horas) contra Prat el tercer partido del 'play-off' VÍCTOR BORDA VALLADOLID Jueves, 10 mayo 2018, 12:20

El Carramimbre se juega el ser o no ser en el 'play-off'. Solo le vale la victoria este viernes (20:45 horas) en Pisuerga para seguir vivo en la competición y forzar el cuarto partido el domingo, a las 19:00 horas, en el mismo escenario. No lo van a tener fácil las ardillas, que se miden al segundo clasificado de la fase regular, el CB Prat, un equipo de enorme calidad y que ha derrotado a los vallisoletanos las cuatro veces en que ambas escuadras se han visto las caras esta temporada. Pase lo que pase, nadie puede negar que el Carramimbre ha realizado una gran temporada en su estreno en la LEB Oro, con una clasificación para el 'play-off' de ascenso digna de todo elogio.Paco García, técnico del conjunto vallisoletano, narró que el conjunto barcelonés «ha sido muy superior en el primer partido del 'play-off', sin discusión. Estoy orgulloso de la evolución del equipo y el cambio de sino en el segundo encuentro, que no nos dio para ganar. Somos lo que somos y llegamos a lo que llegamos. Estoy contento de cómo ha evolucionado mi equipo. Nos ha faltado un mejor arbitraje en un partido igualado, en el que se da una importante diferencia en el número de faltas y tiros libre. No es un calentón con los árbitros, habló de datos».«Prat es muy superior. Hemos intentado tutearlo, pero nos ha ganado», se lamentó García. Mostró su deseo de que aparezca para bien en el partido alguno de los jugadores que no lo hace habitualmente. «Cualquiera que lo haga es bienvenido. Es verdad que hay momentos en los que somos muy previsibles. Echamos de menos un jugador que pueda hacer puntos cerca del aro».El entrenador de las ardillas no escondió su disgusto por la buena entrada que registró Pisuerga para ver a los Harlem Globetrotters. «Me fui a casa disgustado», aseguró ante la seguridad de que la entrada para ver este partido, para el que también hay que rascarse el bolsillo pero bastante menos que para el espectáculo de los Globetrotters, no va a ser tan amplia. «Baloncesto es lo que hay mañana», sentenció.