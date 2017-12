Baloncesto Palencia y Valladolid se cruzan en Villamuriel Sergio de la Fuente haciendo un bloqueo a Urko Otegui en el partido de la Semifinal de la Copa de Castilla y León. / RICARDO ORDÓÑEZ El Carramimbre visita a un Chocolates Trapa que suma dos victorias consecutivas V. BORDA Valladolid Jueves, 14 diciembre 2017, 13:43

Esta decimocuarta jornada de la LEB Oro ofrece uno de los dos duelos de rivalidad regional que se van a dar en esta competición. El Carramimbre Ciudad de Valladolid, quinto en la tabla con 8 victorias, visita al Chocolates Trapa, octavo con seis triunfos, los dos últimos de manera consecutiva. El choque tendrá lugar este viernes (21:00 horas) en el destierro de Villamuriel de Cerrato, cancha en la que juega el cuadro palentino mientras acaban las obras del Pabellón Municipal de la capital.

Las ardillas acuden a la cita con todos sus efectivos, mientras que el Chocolates Trapa cuenta con la duda de su pívot Ruffin, que arrastra problemas en una rodilla.

Paco García, técnico del conjunto vallisoletano, indicó en la previa que no tiene «ninguna duda» de que Palencia «a a estar al final entre los primeros clasificados de la liga. Se trata de un superequipo, pero con unos condicionantes que tumbarían al más pintado. El hecho de no jugar en tu pabellón, de entrenar cada día en un sitio diferente… Pienso en mí, en lo que nosotros pasamos y lo que nos va a tocar pasar de aquí en adelante, con todo lo que viene a Pisuerga, y me echo a temblar. Así que imagino a mi amigo Joaquín Prado, en cómo estará el hombre yendo de aquí para allí y jugando en una pista que no es la suya».

«Palencia es fruta madura que va a empezar la segunda vuelta con tres partidos en casa. Tengo claro que va a estar arriba. Pero también, eso sí, que vamos a ganar allí. Ese es el mensaje que deseo transmitir. El equipo se encuentra bien y queremos ir a ganar, sabiendo que es uno de los grandes favoritos y que, aunque no haya empezado bien la liga, está en fase de remontar con dos victorias seguidas», subrayó el entrenador de las ardillas.

Paco García, que señaló que este partido para él es otro más y que no siente que tenga una importancia especial pese a ser un duelo de rivalidad regional, se refirió a su rival en Villamuriel y destacó que el cuadro palentino «ha pagado un poco no haber dado con un primer director de juego. Ficharon a Calliste y lo cortaron a las siete jornadas. Campara ha hecho buenos partidos, pero ha ido con su selección, va y viene, y quizá esté un poco desubicado. Quique Garrido, que es base más puro, asume su papel saliendo desde el banquillo. Ahora el base titular suele ser Pressley, fichado como escolta, que asume papeles de director de juego. Esa es la primera sensación que te viene cuando analizar a Palencia, esos movimientos en el puesto de base».

«Cuenta con muchos jugadores de perímetro peligrosos», prosiguió. «La última incorporación ha sido Andrés Miso, un fichaje que sería una utopía en nuestro club. Nosotros no podemos traer un refuerzo como ese con la temporada más que iniciada. Si se lo planteo a Mike Hansen, me deja de hablar. Sin embargo, Palencia, uno de los grandes de la competición, se permite el lujo de cortar a Calliste y fichar a Miso. Su perímetro cuenta con jugadores como Grimau, Sergi Pino, Miso, Pressley o Garrido, que son una amenaza constante. Aunque hay algo curioso, pues se trata del equipo que menos triples anota. Me preocupa, pues en cualquier momento eso puede cambiar, ya que tienen capacidad para ello».

También resaltó el nivel del juego interior del Chocolates Trapa. «Posee cuatro jugadores de grandísimo nivel por dentro. No voy a descubrir a Urko Otegui o Lamont Barnes. Ruffin, que parece arrastra algún problema, seguro que va jugar y Cvetinovic es el cuatro que les abre el campo», comentó.