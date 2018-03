Baloncesto Las opciones de 'play-off' del Carramimbre pasan por Cáceres Partido del Carramimbre contra el Cáceres jugado en noviembre de 2017. / RODRIGO JIMÉNEZ Las ardillas visitan al conjunto extremeño en partido de la vigésima octava jornada VÍCTOR BORDA Martes, 20 marzo 2018, 12:41

El Carramimbre Ciudad de Valladolid visita este miércoles (20:45 horas) la cancha del Cáceres Patrimonio de la Humanidad. Las ardillas quieren engancharse a la pelea por el 'play-off'. Para ello, deben sumar un triunfo en el feudo del conjunto extremeño.

Paco García reconoció que la duodécima victoria de la temporada, conseguida la pasada jornada en Pisuerga frente a Força Lleida, «debería haber supuesto una sentencia casi definitiva para la permanencia, pero las victorias de Palma en Huesca y de Clavijo ante Manresa lo dejan todavía un poco en el aire. Es cierto que tenemos ocho equipos por debajo y resulta difícil que todos te superen, pues hay muchos enfrentamientos directos entre ellos».

«Lo que tengo claro es que esta semana va a decidir qué va a pasar con nosotros de aquí a final de temporada», prosiguió el técnico vallisoletano . «Si somos capaces de ganar los dos partidos que tenemos, vamos a estar en el 'play-off'. Para ello, hay que conseguir entre 15 y 16 victorias. Si ganas uno de los dos encuentros, seguiremos luchando para sumar triunfos. Si perdemos ambos, nos quedaremos en tierra de nadie y con la sensación de mirar hacia atrás esperando que no aceleren mucho los equipos de abajo».

Sobre Cáceres, Paco García indicó que el choque dependerá mucho de la presencia o no en la cancha de Rakocevic y Ward. «No sabemos si van a estar. Cacerés ha perdido los últimos encuentros y va a tener que forzar para no sufrir sustos con los que vienen por detrás de ellos. Ahora ha fichado a Saunders, un jugador que proviene de LEB Plata promediando 17 puntos por partido, un anotador compulsivo para cubrir esas posibles ausencias de Rakocevic y Ward. Cuenta con jugadores de mucho nivel. Guillermo Corrales está realizando una gran temporada en el puesto de base. Luis Parejo, un escolta anotador que a mí me gusta mucho, igual. Tampoco nos olvidemos de un veterano como Sergio Pérez. Los dos lituanos son muy sólidos cerca del aro. Con las ausencias ha brillado el segundo base, Pol Olivier, que en el jornada contra Oviedo es capaz de anotar 21 puntos, cuatro triples incluidos. Estamos frente a un equipo con mucha vocación de poder encestar de tres, con un juego interior que resulta un buen complemento para su juego», subrayó.