Graham Bell se siente líder dentro del Carramimbre El alero inglés inicia su tercera temporada en las filas del Ciudad de Valladolid VÍCTOR BORDA Valladolid Miércoles, 30 agosto 2017, 14:31

Fue uno de los pilares del ascenso y quiere seguir siendo un jugador clave dentro del esquema del Carramimbre Ciudad de Valladolid. Rowell Graham-Bell aseguró en la rueda de prensa en la que volvía a ser presentado como ardilla que está "muy contento de haber vuelto a un club que ha dado un paso adelante y que ha fichado a jugadores de calidad". El alero británico reconoció que el año pasado le costó entender lo que el técnico Paco García quería de él, pero señaló que esta temporada hay química desde el inicio.

"No me siento un veterano pero sí que voy a ayudar a la gente nueva a entender la competición. Soy joven y quiero progresar en mi juego", prosiguió. "Llevamos tres entrenamientos y la gente de fuera se va adaptando. El vestuario es una piña, me defiendo mejor con el español y puedo ayudar. Aunque no sea el capitán, me siento líder y voy a dar el máximo en la cancha".

Mike Hansen, que hizo las labores de interprete con Graham-Bell, también estuvo acompado por Kichi Cadenas, propietario del restaurante A ciencia cierta, establecimiento que seguirá una campaña más como patrocinador del club carmesí. Cadenas adelantó como novedad que, después de los partidos en el Pisuerga, habrá una especie de tercer tiempo en las instalaciones del restaurante abierto a todos los aficionados del 'basket'.

Hansen, por su parte, comunicó que el club contaba al mediodía de hoy con 455 abonados en su carrera de alcanzar los 1.500. 103 de ellos se han hecho con el carnet de forma 'online' y 97 son socios que el año pasado no lo eran.