BALONCESTO Dirección canaria para el Carramimbre El jugador Óscar Alvarado. El Ciudad de Valladolid presenta al base Óscar Alvarado V. BORDA Valladolid Miércoles, 20 septiembre 2017

Mediodía de presentaciones en la sede de Clínica Sur, que hacía además oficial su renovación como patrocinador principal de la Escuela Lalo García y también de su apoyo al primer equipo. Además, el club, encabezado por su presidente, Mike Hansen, presentaba a una de las incorporaciones para la nueva temporada en el equipo que dirige Paco García, el base grancanario Óscar Alvarado. Este jugador, que ya estuvo en Valladolid en la última temporada de existencia del CB Valladolid, aseguró que se siente «muy ilusionado de volver a la que es mi segunda casa, a tierras pucelanas en las que me he sentido acogido, valorado y querido. Y cuando uno es querido, da su mejor versión. Estoy con muchas ganas de empezar».

El canario destacó la seriedad que había encontrado en su nuevo club frente al CB Valladolid, «donde las cosas no se hicieron bien». Señaló que «quizá no seamos el equipo más veterano, pues somos muy jóvenes, pero a ilusión no nos va a ganar nadie. Esa puede ser nuestra principla virtud, todos los integrantes de la plantilla queremos crecer».

Sobre el otro base del equipo, Henri Wade-Chatman, destacó que ambos son jugadores «complementarios», pues el americano es más un anotador y él se considera más un director de juego puro. Incluso mencionó que habrá situaciones del juego en las que ambos podrán estar juntos en pista.

En la presentación de Alvarado, además de Hansen, estuvieron presentes Nacho y Alberto Pereda, responsables de Clínica Sur.