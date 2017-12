Baloncesto El Carramimbre visita al poderoso Melilla Sergio de la Fuente. / R. Jiménez Una sola victoria separa a los vallisoletanos del equipo norteafricano V. BORDA Valladolid Viernes, 1 diciembre 2017, 13:27

El Carramimbre Ciudad de Valladolid, en el mejor momento de la temporada, visita este domingo (19:00 horas) a uno de los equipos más potentes de la LEB Oro, el Club Melilla Baloncesto. Las ardillas tienen un partido complicado en la cancha de un equipo que se muestra muy sólido en su feudo. Paco García podrá contar con todos sus efectivos para intentar sumar la tercera victoria consecutiva, que sería la octava del curso y permitiría igualar a ocho victorias con el cuadro norteafricano.

Paco García, técnico del Carramimbre, analizó el potencial de Melilla. «Su base Dani Rodríguez marca el baile, de él depende cómo juega el equipo. En función del Dani que nos encontremos dependerá lo que podemos hacer. Kapelan es uno de los mejores escoltas de la competición, un lanzador excelente. Cuenta con dos 'cincos' de garantía con Guerra y Fall, y con dos 'cuatros' de 2,08 como Lucas y Mamadou Samb. También tiene un alero grande como Almazán. Nos medimos a un equipo muy grande, con muchos centímetros en pista», señaló.

«La dificultad es grande. En su casa, Melilla está fuerte. Fuera ha perdido algún encuentro que no debían haber perdido por potencial. Ganar allí sería subir un peladaño más», prosiguió. «En Melilla solo ha ganado el Breogán», destacó.

El técnico se mostró inflexible y mencionó que sería «estúpido cambiar el discurso» y no marcarse a estas alturas otro objetivo que no sea obtener la permanencia cuando antes. «Somo un equipo debutante, en una plantilla muy joven y con siete jugadores que se estrenan en el categoría. Lo primero es la permanencia. Vamos quintos y veo a trece equipos por debajo, nada menos que trece. Hay que atar la permanencia y luego ya tocará pensar en el 'play-off'. Vamos a ir partido a partido. Hay equipos con los que no podemos competir por la diferencia de presupuesto».