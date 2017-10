Baloncesto El Carramimbre visita al Leyma Coruña de Aranzana PAco García observa el juegfo del CBC VAlladolid en el último partido de Liga Las ardillas siguen con la baja del base Óscar Alvarado VÍCTOR BORDA Valladolid Jueves, 19 octubre 2017, 13:02

En el feudo de un equipo entrenado por un viejo conocido, el Leyma Coruña de Gustavo Aranzana. El Carramimbre Ciudad de Valladolid visita este viernes (21:00 horas) al equipo gallego con la baja ya conocida de su base Óscar Alvarado, algo que supone un contratiempo importante en una plantilla tan corta como la carmesí. Se espera que el director de juego grancanario esté en condiciones para la próxima jornada, en la que el equipo vallisoletano recibe al Unión Financiera Oviedo.

Paco García, técnico del Ciudad de Valladolid, reconoció que este choque «seguro que tiene un puntito especial para Gustavo (Aranzana). En mi caso juego contra un amigo, pero también tengo otros entrenadores que son amigos en esta competición».

«Los dos equipos llegamos en situaciones antagónicas», prosiguió. «Ellos, que también tienen un partido aplazado como nosotros, juegan su tercer encuentro en casa, mientras que para nosotros será el tercero como visitante. Vamos con el objetivo de ganar, pues nosotros no queremos mirar hacia abajo. Coruña es un equipo costruido para estar arriba y no verse ahí puede condicionar su trayectoria».

Ante la baja confirmada de Alavarado, el técnico valliosletano incidió en que es el momento en el que Wade-Chatman debe dar un paso adelante. «El único que no se podía lesionar es el que se ha lesionado, Álvarado. Es el jugador que no tiene recambio. No está y es el momento para que Henri (Wade-Chatman) demuestre que puede jugar en esta liga. Debe ser más vertical. Y habrá que arropar a Edu Castaño en los momentos en los que tenga que darle descanso», dijo.

García no escondió que esta temporada «va a haber mucha derrotas. La permanencia se consigue con diez o doce victorias y lo que venga a partir de ahí será bienvenido. El objetivo es alacanzar cuanto antes esos diez o doce triunfos que salvan la categoría».

Sobre el rival de esta viernes, el Leyma Coruña, el preparador de las ardillas alabó el quintento titular del cuadro gallego. «El mejor reboteador del equipo es su base, Jorge Sanz, que es el más ayuda al equipo. Tiene un buen alero como Gilling o un escolta tirador como Cooney, que ha jugado la ACB con Baskonia. Flis y Hernández-Sonseca son otros dos jugadores con experiencia en la máxima categoría del baloncesto español. Se trata de un quinteto que disfruta de muchos minutos en pista. En la rotación destacan jugadores como Olmos, Torres o Chuku. Me preocupa la rotación con Olmos, ya que es otro jugador grande, pero también la dirección de juego de Jorge Sanz o los puntos de Gilling y Cooney».